В Узбекистане выросло число пластиковых карт почти на 6 млн
В Узбекистане значительно возросло количество платежных терминалов, банкоматов и банковских карт в обращении по сравнению с прошлым годом, следует из статистики Центробанка, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.
Количество банковских карт в обращении — 26 млн, что на 5,9 млн штук больше, чем в аналогичным периодом прошлого года.
Количество установленных платежных терминалов в стране составило 437 163, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62 036 или 17%.
Количество доступных банкоматов и киосков составило 11 621, что на 2 912 или 33% больше, чем на 1 декабря прошлого года.
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