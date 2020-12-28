Узнацбанк подписал заемные соглашения с ВЭБ.РФ и Росэксимбанком на 4,8 млрд. рублей

Узнацбанком подписаны заемные соглашения с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Росэксимбанк» по привлечению кредитных линий на сумму 4,8 млрд. российских рублей, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

25 декабря т.г. в г. Москва состоялась рабочая встреча делегации Узнацбанка с руководством Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и АО «Росэксимбанк».

Во время встречи подведены итоги сотрудничества текущего года, как в рамках двустороннего межбанковского сотрудничества, так и МБО ШОС, обсуждены планы и возможности финансирования перспективных проектов на новый 2021 год.

ВЭБ.РФ является стратегическим партнером Узнацбанка в рамках реализации целого ряда инвестиционных проектов, связанных с финансированием поставок российского высокотехнологичного оборудования в Республику Узбекистан, предоставлении льготного субсидированного финансирования в рамках программы Министерства промышленности и торговли России. Активное участие банка в развитии торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Россией дают положительные результаты.

Результатом нынешней встречи стало подписание договоров об открытии кредитных линий с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Росэксимбанк» на общую сумму 4,8 млрд. рублей, на условиях субсидированной льготной процентной ставки.

В рамках привлекаемых кредитных линий предусмотрена реализация проекта по приобретению современной дорожной спецтехники в количестве 581 единиц для нужд Государственного комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта, хокимията г. Ташкента и 12 городов республики.

В настоящее время в Узбекистане особое внимание уделяется вопросам ведения градостроительства, развитию транспортной инфраструктуры, улучшению качества городских коммуникаций и надлежащему состоянию дорожной системы. Это придает особую важность своевременности привлечения данной кредитной линии, а ее эффективное освоение, путем обновления парка дорожной специализированной техники позволит осуществлять мероприятия по благоустройству столицы нашей республики и центральных ее регионов.

Наряду с этим, впервые подписано соглашение между Узнацбанком и АО «Росэксимбанк», что стало важным этапом активизации сотрудничества с данным государственным специализированным институтом развития, основной задачей которого является содействие экспортным операциям предприятий Российской Федерации.

Плодотворное сотрудничество Узнацбанка с крупнейшими банками России, такими как ВЭБ.РФ и Росэксимбанк является эффективным продолжением взятого курса на расширение возможностей банковской системы нашей республики в освоении новых кредитных линий и предоставление качественных услуг.

Привлечение кредитных линий российских финансовых институтов в рублях является практической реализацией договоренностей банков-членов Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества по Совместным подходам к вопросу расширения использования национальных валют на пространстве ШОС.

Узнацбанком совместно в ВЭБ.РФ реализуются целый ряд инвестиционных проектов, в частности на сегодняшний день заключены 6 кредитных соглашений на общую сумму в экв. 275 млн. долл. и финансируются проекты в сфере гидроэнергетики, теплоэнергетики, транспорта и развития городской инфраструктуры.