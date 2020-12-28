В 2020 году ТЭС Узбекистана выработают 60,5 млрд. кВт/часов электроэнергии

Узбекистан 28 декабря 2020 14:35 (UTC+04:00)
В 2020 году ТЭС Узбекистана выработают 60,5 млрд. кВт/часов электроэнергии

В Узбекистане в 2020 году запланировано производство теплоэлектростанциями и теплоцентралями 58,5 миллиарда кВт/часов электроэнергии. Но, ожидается, что будет выработано 60,5 миллиарда кВт/часов электроэнергии — на 4,1 миллиарда кВт/часов больше, чем в прошлом году, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Эту информацию озвучил журналистам на недавно прошедшей пресс-конференции председатель правления акционерного общества «Тепловые электрические станции» Руслан Мубаракшин

Тепловые электрические станции в настоящее время составляют основную часть генерирующих мощностей республики — порядка 85%.

В текущем году, — отметил Руслан Мубаракшин, особое внимание уделялось реализации программ модернизации и реконструкции за счет зарубежных инвестиций, техническое переоборудование, создание новых производственных мощностей.

Завершено строительство двух парогазовых установок мощностью 450 МВт каждая на Туракурганской теплоэлектростанции. После запуска на полную мощность второй парогазовой установки станция работает в установленном плановом порядке. Обе парогазовые установки будут ежегодно вырабатывать 6,7 миллиарда кВт/часов электроэнергии, а условное количество топлива, расходуемого на выработку 1 кВт/часа электроэнергии, равно 221,2 гр. на кВт/час.

В рамках проекта на сэкономленные средства в размере 27,3 миллиона долларов США построена двухфазная линия электропередачи протяженностью свыше 100 километров от Туракурганского района Наманганской области до города Андижана.

Строятся две парогазовые установки мощностью 280 МВт каждая на Тахиаташской ТЭС. Общая стоимость данного международного проекта с участием южнокорейского консорциума «Hunday» составляет 678,2 миллиона долларов США. В данное время в экспериментальном режиме на электростанции работает первая парогазовая установка мощностью 280 мегаватт. Ожидается, что в скором времени будет запущена и вторая парогазовая установка.

В 2018-2021 годах в три этапа модернизируются 6 энергоблоков Сырдарьинской тепловой электростанции общей стоимостью 177,7 миллиона долларов. В данное время обновлены 3-й и 4-й энергоблоки, сообщил журналистам Руслан Мубаракшин.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Видеокадры из села Биринджи Агалы Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО)
Видеокадры из села Биринджи Агалы Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО)
Решение карабахского конфликта одно из важнейших событий не только в региональном контексте, но и в общемировом – МИД России
Решение карабахского конфликта одно из важнейших событий не только в региональном контексте, но и в общемировом – МИД России
Решение карабахского конфликта - важный этап в исторической трансформации региона - американский эксперт
Решение карабахского конфликта - важный этап в исторической трансформации региона - американский эксперт
Loading Bars
Лента новостей
Милли Меджлис принял поправки в связи с финансированием политических партий Политика 14:53
Большую часть облачных технологий Азербайджана составляет местный рынок ИКТ 14:52
Обзор текущих сельскохозяйственных проектов Грузии в 2020 году Бизнес 14:49
Президент Афганистана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:48
В Шуше и Джебраиле в следующем году будут установлены сейсмостанции Общество 14:48
Глазами юных израильтян (ВИДЕО) Общество 14:46
Новая версия "Vətən yaxşıdır", или Виртуальный дуэт шехида Худаяра Юсифзаде и известных ханенде (АУДИО) Культура 14:41
Грузинский банк ProCredit привлек кредит для помощи малому бизнесу Грузия 14:37
Объявлено о старте второй фазы проекта Шерабадской солнечной фотоэлектрической станции Узбекистан 14:37
В 2020 году ТЭС Узбекистана выработают 60,5 млрд. кВт/часов электроэнергии Узбекистан 14:35
В Азербайджане упрощается процедура создания сельхоз производственных кооперативов Экономика 14:25
В Азербайджане рассматривается новый порядок назначения пособий детям военнослужащих Общество 14:18
В Азербайджане в городах Шуша и Ханкенди начнут вещать республиканские телеканалы ИКТ 14:17
В Азербайджане разработан ряд методов по оценке услуг электронного правительства ИКТ 14:15
Банк Республика поддержал семьи шехидов и малообеспеченные семьи! (ФОТО) Общество 14:11
"Узбекнефтегаз" объявил тендер на привлечение нефтепромысловых услуг Тендеры 14:11
Специалисты Бакметро освоили новый технологический процесс ремонта поездов Транспорт 14:10
Полиция начала задерживать протестующих, собравшихся у здания парламента в центре Еревана Армения 14:08
Нестабильная эпидситуация по КВИ сохраняется в Казахстане Казахстан 14:04
Минэнерго Азербайджана и ACWA Power подпишут соглашение по проекту ветряной электростанции Энергетика 13:54
В Азербайджане растет объем депозитов в нацвалюте Финансы 13:49
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 13:45
Парламент Азербайджана во втором чтении утвердил поправки в закон "О трудовых пенсиях" Общество 13:44
В связи с выпускными экзаменами в Азербайджане подготовлено специздание журнала "Абитуриент" Общество 13:40
В каждом районе Азербайджана должны быть созданы музеи шехидов - депутат Общество 13:34
В Азербайджане районы низменной зоны на втором месте по заражению COVID-19 Общество 13:32
В Раде азербайджанцев Украины состоялась встреча с депутатами Политика 13:25
В Азербайджане с карантинных постов возвращены 1303 транспортных средства Общество 13:20
Очередное заседание парламента Азербайджана состоится завтра Политика 13:18
Предложение банков на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана составило около 1 млрд манатов Финансы 13:16
Видеокадры из села Биринджи Агалы Зангиланского района (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 13:13
Значительное число фермерских хозяйств Грузии освобождено от платы за мелиорационное обслуживание Бизнес 13:09
Туркменистан рассматривает возможность ратификации ряда международных конвенций Бизнес 13:04
Пандемия ускорила цифровую трансформацию экономики Азербайджана Экономика 13:04
В северо-западном регионе Азербайджана завершилась уборка табачного листа Бизнес 13:04
В Азербайджане со следующего года увеличивается критерий нуждаемости Финансы 12:51
Выпускные экзамены в IX классах в Азербайджане будут проводиться по новой модели - ГЭЦ Общество 12:42
Азербайджанский проект может стать одним из лидеров мирового рынка по продажам билетов ИКТ 12:38
Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении размер прожиточного минимума на 2021 год Финансы 12:36
Утвержден во втором чтении бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана на будущий год Финансы 12:24
Ночной вид на Агдамскую Джума-мечеть (ФОТО) Общество 12:24
Узнацбанк подписал заемные соглашения с ВЭБ.РФ и Росэксимбанком на 4,8 млрд. рублей Узбекистан 12:19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 538 Грузия 12:16
Со следующего года в Азербайджане у каждого будет свой семейный врач Общество 12:07
Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за нового штамма COVID Арабские страны 12:06
Число случаев COVID-19 в России выросло на 27 787 Россия 12:02
Принят во втором чтении бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана на 2021 год Финансы 11:58
Число посетивших Испанию туристов упадет до самого низкого показателя за полвека Европа 11:45
Главный редактор АМИ Trend вышел из комы, его общее состояние стабильно тяжелое Общество 11:42
К юбилею академика Наили Велиханлы издан сборник "История и культура. Факты и ценности" Социум 11:34
Парламент Азербайджана принял во втором чтении госбюджет страны на 2021 год Финансы 11:33
Состоялся Фестиваль культурных и исторических традиций Азербайджана Культура 11:29
Госконцерн «Туркменхимия» подготовил проект о лицензировании деятельности по ввозу, производству и реализации химпродукции Энергетика 11:27
В Азербайджане значительно возросло количество дебетовых карт Финансы 11:23
В Туркменистане готовятся к посеву хлопчатника и других сельхозкультур Бизнес 11:21
В Азербайджане существенно увеличился оборот по платежным картам Финансы 11:15
В Азербайджане наследникам шехидов и раненым военнослужащим предоставлено свыше 18 млн манатов страховых выплат Экономика 11:07
В Ходжавенде незаконная армянская вооруженная группировка совершила нападение на азербайджанских военнослужащих, есть погибший и раненый - минобороны Азербайджана Политика 11:02
Объём отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан превысил с начала года 207 млн баррелей Энергетика 10:56
К столетию мастера… - прекрасные картины Ага Мехтиева в виртуальном пространстве (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10:56
У Запада, который безмолвствует по поводу разрушения азербайджанских памятников, нет права давать «советы» об охране христианских памятников – АН Азербайджана Политика 10:53
«ВМЕСТЕ мы сила»: в рамках акции «Поддержим солдата» была оказана помощь семьям участников войны и шехидов Общество 10:32
Севда Алекперзаде и азербайджанские солдаты исполнили в городе Шуша народную песню "Сары гялин" (ФОТО/ВИДЕО) Социум 10:31
В Туркменистане реализуется очередной проект в рамках цифровизации экономики ИКТ 10:28
Цены на азербайджанскую нефть за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:24
Проекты FAO в Азербайджане способствуют достижению целей Стратегических дорожных карт Бизнес 10:20
Драгметаллы в Азербайджане подорожали Финансы 09:52
Парламент Азербайджана обсудит сегодня 12 вопросов Политика 09:41
Туркменистан реализовал дизельное топливо ряду стран Бизнес 09:39
Манат подорожал к рублю Финансы 09:34
Текущее состояние газотранспортных проектов Туркменистана на декабрь-2020 Энергетика 09:11
Трамп прибудет в Вашингтон в день утверждения победы Байдена США 08:53
SOFAZ готов рассмотреть новые инвествозможности при благоприятных условиях на финансовых рынках Энергетика 08:40
Грузия справилась с вызовами в сфере образования в период пандемии – Министр Грузия 08:40
Внешнеторговый оборот Ирана за месяц составил $7,3 млрд Экономика 08:35
733 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 08:29
Месси не намерен уходить из "Барселоны" до конца сезона Спорт 08:25
В Шанхае с 1 января запрещают пластиковые пакеты Другие страны 08:09
Вице-президент Бразилии заразился коронавирусом Другие страны 07:47
Ураган "Белла" оставил без электричества 34 тысячи домов во Франции Европа 07:16
"Британский" штамм коронавируса проник в Южную Корею Другие страны 06:58
«Бавария» признана лучшим клубом 2020 года Спорт 06:37
Трамп утвердил бюджет с пакетом мер экономической помощи на $900 млрд Экономика 06:29
В Lufthansa не исключили, что введут тестирование на коронавирус на международных рейсах Транспорт 05:42
Конгрессмен-республиканец назвал "надувательством" попытки оспорить итоги выборов в США США 05:21
Гвардиола признан лучшим тренером ХХI века Спорт 04:59
В Японии началось извержение вулкана Другие страны 04:38
В двух регионах Канады выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса Другие страны 04:24
Япония перестает выдавать визы иностранцам и отменяет скидки на внутренний туризм Другие страны 03:57
Ученые назвали причину высокой заразности нового варианта коронавируса для детей Европа 03:40
Новый штамм коронавируса обнаружили у подданных Иордании, прибывших из Лондон Арабские страны 03:21
Трехнедельный общенациональный карантин начинается в Польше Европа 02:59
Президенты Словакии и Греции прошли вакцинацию против коронавируса Европа 02:38
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Чили Другие страны 02:16
В Латвии сообщили, что IIHF даст ответ по месту проведения ЧМ-2021 до 11 января Спорт 01:55
Полиция Нэшвилла подозревает местного жителя в организации взрыва США 01:36
В Швейцарии выявили два случая заражения штаммом коронавируса из Южной Африки Европа 01:17
На Мозамбик надвигается тропический циклон "Чалан" Другие страны 00:58
Новый штамм коронавируса обнаружили у прибывших из Великобритании в Португалию Европа 00:41
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом Россия 00:19
Все новости