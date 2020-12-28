В 2020 году ТЭС Узбекистана выработают 60,5 млрд. кВт/часов электроэнергии

В Узбекистане в 2020 году запланировано производство теплоэлектростанциями и теплоцентралями 58,5 миллиарда кВт/часов электроэнергии. Но, ожидается, что будет выработано 60,5 миллиарда кВт/часов электроэнергии — на 4,1 миллиарда кВт/часов больше, чем в прошлом году, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Эту информацию озвучил журналистам на недавно прошедшей пресс-конференции председатель правления акционерного общества «Тепловые электрические станции» Руслан Мубаракшин

Тепловые электрические станции в настоящее время составляют основную часть генерирующих мощностей республики — порядка 85%.

В текущем году, — отметил Руслан Мубаракшин, особое внимание уделялось реализации программ модернизации и реконструкции за счет зарубежных инвестиций, техническое переоборудование, создание новых производственных мощностей.

Завершено строительство двух парогазовых установок мощностью 450 МВт каждая на Туракурганской теплоэлектростанции. После запуска на полную мощность второй парогазовой установки станция работает в установленном плановом порядке. Обе парогазовые установки будут ежегодно вырабатывать 6,7 миллиарда кВт/часов электроэнергии, а условное количество топлива, расходуемого на выработку 1 кВт/часа электроэнергии, равно 221,2 гр. на кВт/час.

В рамках проекта на сэкономленные средства в размере 27,3 миллиона долларов США построена двухфазная линия электропередачи протяженностью свыше 100 километров от Туракурганского района Наманганской области до города Андижана.

Строятся две парогазовые установки мощностью 280 МВт каждая на Тахиаташской ТЭС. Общая стоимость данного международного проекта с участием южнокорейского консорциума «Hunday» составляет 678,2 миллиона долларов США. В данное время в экспериментальном режиме на электростанции работает первая парогазовая установка мощностью 280 мегаватт. Ожидается, что в скором времени будет запущена и вторая парогазовая установка.

В 2018-2021 годах в три этапа модернизируются 6 энергоблоков Сырдарьинской тепловой электростанции общей стоимостью 177,7 миллиона долларов. В данное время обновлены 3-й и 4-й энергоблоки, сообщил журналистам Руслан Мубаракшин.