В Узбекистане задолженность за электроэнергию составляет 3,5 трлн сумов
Задолженность население и юридических лиц за электроэнергию по Узбекистану составляет 3,5 трлн сумов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления компании «Региональные электрические сети» Джахонгир Обиджанов, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
При этом задолженность физических лиц за электроэнергию по состоянию на 1 декабря 2020 года составляет 2,34 трлн сумов против 2,38 трлн сумов на 1 октября 2020 года.
По его данным, Самаркандская область лидирует по объему задолженности за электроэнергию. Долг в данном регионе составляет 655 млрд сумов.
Джахонгир Обиджанов подчеркнул, что в течение двух месяцев размер долга снизился на 40 млрд. сумов, что является результатом внедрения биллинговой системы.
Лента новостей
Главная задача на 2021 год - восстановление Карабаха и его реинтеграция в экономику страны - министр финансов Азербайджана
Разрабатывается проект госпрограммы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана - министр
В рамках восстановления освобожденных территорий Азербайджана особо важны меры по организации сферы образования - замминистра
В общественных местах в Азербайджане задержан 21 больной COVID-19, без разрешения покинувший места проживания
В Азербайджане более половины страховых сборов в сегменте non-life приходится на добровольный класс - Ассоциация страховщиков
Иран экспортировал сельскохозяйственной и продовольственной продукции на сумму $2,6 млрд. за полгода
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира
Победоносные азербайджанские солдаты показывают творческое мастерство – песня Муслима Магомаева, пианино, гитара и даже бочка (ВИДЕО)
Некоторым мусульманским странам следует пересмотреть отношения с разжигающей исламофобию Арменией - политолог
Армения на уровне президента признала, что в кризисе находится не только государство, но и армянский народ - азербайджанский депутат
Почему количество заражений в Китае находится на уровне 20-30 человек? - эффективность вакцины Sinovac
Охрана культурного наследия является общечеловеческим обязательством, которое не может быть использовано ЮНЕСКО в политических целях - Хикмет Гаджиев
Подорвались на мине, лежал обгоревший, а на меня шли армяне...Герой Карабахской войны Мухаммед Керимли спас от смерти 400 воинов! (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане в программе "Время урока" представлены учебные материалы по соответствующим предметам