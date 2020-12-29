В Узбекистане задолженность за электроэнергию составляет 3,5 трлн сумов

Задолженность население и юридических лиц за электроэнергию по Узбекистану составляет 3,5 трлн сумов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления компании «Региональные электрические сети» Джахонгир Обиджанов, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

При этом задолженность физических лиц за электроэнергию по состоянию на 1 декабря 2020 года составляет 2,34 трлн сумов против 2,38 трлн сумов на 1 октября 2020 года.

По его данным, Самаркандская область лидирует по объему задолженности за электроэнергию. Долг в данном регионе составляет 655 млрд сумов.

Джахонгир Обиджанов подчеркнул, что в течение двух месяцев размер долга снизился на 40 млрд. сумов, что является результатом внедрения биллинговой системы.