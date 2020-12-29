Узбекистан сформирует резерв в размере 3 трлн сумов для борьбы с пандемией коронавируса

Узбекистан сформирует резерв в размере 3 трлн сумов в 2021 года в государственном бюджете для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своём послании парламенту, передает Trend со ссылкой uzdaily.uz

Глава Узбекистана отметил, что в сфере здравоохранения в 2021 году будет продолжена системная борьба с пандемией коронавируса.

«Для этой работы в государственном бюджете на новый год сформирован резерв в размере 3 трлн сумов», - отметил Президент.

По его словам, часть средств будут использованы для вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Узбекистан направит $200 млн. на повышение качества работы и улучшение материально-технической базы санитарно-эпидемиологической службы, а также создание современных лабораторий.