В Узбекистане китайскую вакцину получили свыше тысячи добровольцев, никаких осложнений не зафиксировано - посольство КНР

В Узбекистане китайскую рекомбинантную вакцину от коронавируса получили уже свыше тысячи добровольцев, никаких осложнений не зафиксировано, говорится в сообщении посольства КНР в Ташкенте, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"Рекомбинантная вакцина от коронавируса, разработанная китайской компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, успешно прошла первую и вторую фазу клинических испытаний в Китае. Третья фаза клинических испытаний проводится в Китае, Узбекистане, и скоро начнется в ряде других стран. На данный момент в Узбекистане вакцинировали более тысячи добровольцев, при этом никаких осложнений не зафиксировано. Мы с большой надеждой будем ждать результатов клинических испытаний китайской рекомбинантной вакцины в Узбекистане, и убеждены, что она внесет достойный вклад в борьбу наших стран с коронавирусной инфекцией", - отметил пресс-секретарь посольства Китая.

Кроме того, Государственное управление КНР по контролю над лекарственными средствами одобрило выход на рынок инактивированной вакцины от коронавируса компании Sinopharm с дополнительными условиями.

Данная инактивированная вакцина продемонстрировала хороший уровень безопасности, ее защитная эффективность от Covid-19 составила 79,34% и соответствует техническим критериям Всемирной организации здравоохранения. Вакцина прошла три этапа клинических испытаний в Китае и нескольких странах, и серьезных побочных реакций выявлено не было. Ранее ОАЭ и Бахрейн уже официально зарегистрировали эту вакцину. В дальнейшем будет продолжаться наблюдение за сроками действия и эффективностью вакцины.