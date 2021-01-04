Офис Apple откроется в Узбекистане — Мининфоком

В Ташкенте в скором времени состоится открытие офиса американской компании Apple. Об этом на брифинге в понедельник сообщил руководитель пресс-службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Ахматов, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz. Он не уточнил планируемую дату открытия.

Apple, разработчик и производитель компьютерной техники, мобильных устройств и программного обеспечения, — крупнейшая технологическая компания мира по объёму выручки и одна из наиболее крупных в мире по рыночной капитализации.

Напомним, в апреле 2020 года Apple Distribution International, наряду с Google, Samsung, Netflix и рядом других компаний, зарегистрировались в Узбекистане в качестве налогоплательщиков, поскольку в Налоговый кодекс была введена уплата НДС иностранными компаниями, которые оказывают в стране электронные услуги физическим лицам.

Шерзод Ахматов добавил, что Samsung, крупный производитель мобильных устройств, компьютерной и бытовой техники из Южной Кореи, имеет в Узбекистане четыре офиса.