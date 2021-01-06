O’ztashqineftgaz приватизируют посредством переговорного аукциона

51% государственной доли АО O’ztashqineftgaz будет продано посредством переговорного аукциона Nego Board. Как передает Trend со ссылкой на spot.uz, об этом говорится в сообщении фондовой биржи.

Пакет состоит из 102 тыс. простых именных бездокументарных акций по 13943,98 сумов за штуку.

Ранее Spot писал, что на продажу вставили 100% ООО «Нефтегазминерал» и ООО «Нефтгаздепозит», 50% в Uz Mal Oil, а также 25% в АК «Нефттаъминот». Все они из числа 72 компаний, доли в которых будут поэтапно проданы частному сектору.

Продажи госдолей предусмотрены программой приватизации, которая предусматривает ликвидацию 711 неэффективных предприятий, реорганизация 262 предприятия и передачу частному сектору более 500 рынков.

Что касается нефтегазовой отрасли, то, как ранее писал Spot, осенью завершился первый этап трансформации нефтегазовой отрасли. Теперь «Узбекнефтегаз» будет заниматься добычей и производством нефти и газа.

«Узтрансгаз» вывели из состава «Узбекнефтегаза» и определили единым оператором по продаже, транспортировке и покупке природного газа.