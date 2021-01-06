Узбекские археологи обнаружили несколько уникальных находок на склонах хребтов Чаткал и Курама, говорится в сообщении Академии наук, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

В частности, в верховьях рек Янгиабад и Карабах Ангренского оазиса обнаружены две мастерские каменного века, два поселения, комплекс гробниц и наскальных рисунков. Находки из мастерских каменного века показали, что хронология этих памятников охватывает период от среднего палеолита до конца позднего палеолита.

Одна из найденных стоянок находится недалеко от мастерской и относится к позднему палеолиту. Вторая датируется концом позднего палеолита каменного века. Датировка памятников была получена на основе находок с поверхности, и дальнейшие исследования могут установить более точные даты.

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Среди находок есть уникальные, ранее не встречавшиеся в палеолите Узбекистана экземпляры. В частности, каменный амулет, представляющий интерес не только для Узбекистана, но и для всего мира. Выявленные наскальные изображения и курганы показывают, что эти районы активно использовались людьми в разные исторические периоды.