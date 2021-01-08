Узбекистан закупит еще один Boeing Dreamliner в 2021 году

Узбекистан планирует купить еще один Boeing 787-8 Dreamliner в марте этого года, следует из Инвестиционной программы республики на 2021-2023 годы, передает Trend со ссылкой на kursiv.uz.



Приобретение самолета обойдется республике в $141,7 млн, из которых более $107 млн будут компенсированы за счет кредитов от Государственного банка развития Китая.



Напомним, Uzbekistan Airways начала пассажирские перевозки на Dreamliner в сентябре 2016 года. РУз первая в Центральной Азии заказала Boeing, в парке Uzbekistan Airways уже пять таких воздушных судов.