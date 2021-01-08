«Узбекнефтегаз»: Определены задачи, реализуемые в геологоразведочном направлении в течение 2021 года

5 января 2021 года под руководством председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева состоялось совещание с участием руководителей предприятий по добыче и переработке природного газа, управлений и заводов, нефебаз. В отрасли АО «Узбекнефтегаз» 2021 год объявлен «Годом ускорения геолого-поисковых работ», передает Trend со ссылкой на АО «Узбекнефтегаз».

Кроме того, в текущем году поставлена задача по увеличению запасов природного газа на 35 млрд. кубометров и запасов газового конденсата на 900 тысяч тонн.

В АО «Узбекнефтегаз» разработана программа «Развитие геологоразведочных работ в 2021 году». Согласно этому, в течение текущего года будут проведены 3D сейсморазведочные работы на 1370 кв. км.

В результате 3D-сейсморазведки будет изучено геологическое строение окрестностей месторождений «Учкир», «Шуртан» и залежи «Шуртан» на участке Газли Бухарско-Хивинского нефтегазоносного региона и определены перспективные нефтегазоносные структуры.

Также будут проведены буровые работы на 19 новых перспективных площадках. В результате проведения буровых работ в поисково-разведочных скважинах в объеме 170,0 тысяч погонных метров предусматривается завершение строительство 50 скважин.

Проведение научно-исследовательских работ в рамках программы с целью геологического изучения недр на научной основе позволит определить перспективные нефтегазовые территории, открыть новые нефтегазовые месторождения и объекты, определить и согласовать направления геолого-разведочных работ, нарастить ожидаемые запасы углеводородов и устранить их дефицит.

В результате геологоразведочных работ объем природного газа увеличится на 35,0 млрд кубометров, а жидких углеводородов - на 900,0 тыс. тонн.