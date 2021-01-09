В Узбекистане 19 афганских врачей перенимают опыт лечения COVID-19

В эти дни в Узбекистане находится делегация из 19 афганских врачей, которая прибыла в нашу страну 5 января для участия в программе научно-практического семинара на тему «Профилактика и методы лечения коронавирусной инфекции», сообщают ИА «Дунё», передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В ходе поездки афганские медики, прибывшие из различных провинций страны, встретилась с руководством Министерства здравоохранения Узбекистана. В течение трех дней они присутствовали на тренингах, организованных в здании Ташкентского институт усовершенствования врачей в целях получения теоретических знаний по лечению от COVID-19. Также афганские доктора посетили инфекционную больницу в Зангиотинском районе Ташкентской области для освоения практических навыков.

Саид Фарид Шах Рафик, врач Кабульской клиники «Вазир Акбар Хан»:

– С момента возникновения пандемии Узбекистан и Афганистан начали тесно сотрудничать на данном направлении. Особо хочется отметить гуманитарную помощь Узбекистана, которая была остро нужна нам. Она состояла из медицинских препаратов и средств индивидуальной защиты. Данная стажировка позволит нам, афганским врачам, узнать от узбекских коллег больше об этой болезни и методах борьбы с этим недугом.

Важным также является обмен опытом между специалистами-вирусологами двух стран и последующие организации онлайн-конференций по данной тематике. Что касается данных курсов, то они прошли на очень высоком уровне с получением объемной и содержательной информации. Мы также были бы признательны Узбекистану за направление врачей – специалистов в этой области для проведения курсов непосредственно на территории Афганистана. Необходимо сказать, что в нашу поездку включена также великолепная культурная программа, где нам доведется посетить еще и Самарканд.

Альтат Тахирий, врач клиники «Ибн Сино»:

- Я впервые нахожусь в Узбекистане. Посещение Государственного музея истории Темуридов произвело на меня неизгладимое впечатление. Организованная правительством Узбекистана стажировка по направлению борьбы с коронавирусом собрало лучших афганских врачей из таких городов, как Кабул, Герат, и другие. Мы глубоко признательны узбекской стороне за данный тренинг, во время которого узбекские коллеги делятся своим богатым опытом в противостоянии пандемии.

Доктор Аширхан Саодати, начальник отдела диагностики при Минздраве Афганистана:

– Наша поездка была организована согласно договоренности Президентов Афганистана и Узбекистана. Это первый визит наших врачей в Узбекистан.

Мы приехали с целью ознакомления с лечебной практикой и по изучению опыта работы проводимой в системе здравоохранения Узбекистана, в том числе в лечении с COVID-19. Мы очень признательны за теплую встречу и великолепную организацию поездки. Каждый день в первой половине дня афганские врачи стажируются и получают всестороннюю информацию в области медицины. Идет живая дискуссия по методике, которую используют в Узбекистане, так как статистика показывает, что здесь динамика роста заболеваний COVID-19 намного меньше, чем в других странах. Преподаватели подготовились к данным лекциям на очень высоком уровне. По возвращению мы сравним и еще раз рассмотрим, какие в наших методах были плюсы и минусы, какие были допущены нами ошибки и недостатки при лечении.

Также мы надеемся на долгосрочное сотрудничество между двумя государствами, в том числе в области здравоохранения. Наши народы связывают общие корни, традиции и обычаи. Мы хотели бы, чтобы наша дружба продолжалась, не только в области медицинского образования, но и на других направлениях.

У нашей группы сложились очень хорошие впечатления об Узбекистане. Мы знали, что узбекский народ очень гостеприимный, высококультурный, дружелюбный, но приехав сюда, мы еще раз в этом убедились.