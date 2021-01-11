Глава Минсельхоза Республики Узбекистан и гендиректор ФАО согласовали направления сотрудничества на 2021 год

7 января 2021 года в режиме онлайн министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, который был избран в ноябре председателем Региональной конференции ФАО по Европе, и генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной Организации объединенных наций (ФАО) Цюй Дунъюй провели рабочую встречу, передает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

В рамках встречи министр Ходжаев обсудил и согласовал с генеральным директором ФАО обозначенные в Дорожной карте планы на 2021 год. Среди ключевых пунктов Дорожной карты – обеспечение активного участия Узбекистана в работе Всемирного продовольственного саммита в 2021 году, а также в подготовке документов и решений саммита.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй подтвердил, что ФАО приветствует активное участие Узбекистана в продовольственном саммите и рассчитывает на координацию министра Ходжаева в качестве председателя Региональной конференции по Европе. Он отметил важность и необходимость вклада Ходжаева в работу намеченных на 2021 год заседаний Совета ФАО, а также глобальных конференций по продовольствию и изменению климата. Гендиректор ФАО отдельно поблагодарил за внимание к работе представителей организации.

- Для меня большая честь видеть представителей ФАО среди группы сотрудников государственных и частных организаций, ученых и специалистов, фермеров и рабочих, которые внесли достойный вклад в развитие сельскохозяйственного сектора и были награждены нагрудным знаком «Қишлоқ хўжалиги фидойиси». Отмечая каждое второе воскресенье декабря как День работников сельского хозяйства, государство выказывает большое внимание представителям сельского хозяйства и их инициативам, направленным на развитие этой важной отрасли, - подчеркнул Цюй Дунъюй.

В рамках онлайн-встречи были обсуждены основные моменты Страновой рамочной программы между ФАО и Узбекистаном на 2021-2025 годы. Программу запланировано утвердить и подписать в течение января.

- Узбекистан провел год весьма продуктивного сотрудничества с ФАО, - отметил Ходжаев. - Мы успешно реализовали множество совместных проектов и запустили несколько новых, например, по тепличному хозяйству, борьбе с саранчой, выращиванию риса, пчеловодству. В соответствии с новой Рамочной программой устойчивого развития ООН в настоящее время ФАО и команда Минсельхоза подготовили новую Рамочную программу для Узбекистана на 2021-2025 годы. Я готов подписать ее в течение нескольких дней и приступить к ее реализации.

Также министр, пользуясь случаем, вновь выразил готовность к поддержке со стороны Узбекистана создания Международного цифрового совета по вопросам продовольствия и сельского хозяйства.

- В качестве председателя Региональной конференции ФАО по Европе я бы хотел подчеркнуть важность поддержки всех стран по расширению возможностей и доступа к современным цифровым технологиям в сельском хозяйстве, особенно для фермеров с небольшим объемом финансовых ресурсов, - добавил Ходжаев.

Как отметил министр, одной из таких хороших возможностей для действий может стать предстоящий Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству 2021 года и 13-я Берлинская конференция министров сельского хозяйства. Еще одной площадкой станет приближающийся Всемирный продовольственный саммит 2021 года.

Встреча завершилась церемонией подписания Соглашения между Республикой Узбекистан и ФАО о создании тематической зоны Узбекистана в штаб-квартире ФАО. Напомним, штаб-квартира находится в центре Рима, недалеко от Колизея. В здании уже есть тематические пространства, выполненные в стиле различных стран-участниц ФАО: Франции, Индии, Канады, Австралии, Польши и других.