Глава Минсельхоза Республики Узбекистан и гендиректор ФАО согласовали направления сотрудничества на 2021 год

Узбекистан 11 января 2021 10:08 (UTC+04:00)
Глава Минсельхоза Республики Узбекистан и гендиректор ФАО согласовали направления сотрудничества на 2021 год

7 января 2021 года в режиме онлайн министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, который был избран в ноябре председателем Региональной конференции ФАО по Европе, и генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной Организации объединенных наций (ФАО) Цюй Дунъюй провели рабочую встречу, передает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

В рамках встречи министр Ходжаев обсудил и согласовал с генеральным директором ФАО обозначенные в Дорожной карте планы на 2021 год. Среди ключевых пунктов Дорожной карты – обеспечение активного участия Узбекистана в работе Всемирного продовольственного саммита в 2021 году, а также в подготовке документов и решений саммита.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй подтвердил, что ФАО приветствует активное участие Узбекистана в продовольственном саммите и рассчитывает на координацию министра Ходжаева в качестве председателя Региональной конференции по Европе. Он отметил важность и необходимость вклада Ходжаева в работу намеченных на 2021 год заседаний Совета ФАО, а также глобальных конференций по продовольствию и изменению климата. Гендиректор ФАО отдельно поблагодарил за внимание к работе представителей организации.

- Для меня большая честь видеть представителей ФАО среди группы сотрудников государственных и частных организаций, ученых и специалистов, фермеров и рабочих, которые внесли достойный вклад в развитие сельскохозяйственного сектора и были награждены нагрудным знаком «Қишлоқ хўжалиги фидойиси». Отмечая каждое второе воскресенье декабря как День работников сельского хозяйства, государство выказывает большое внимание представителям сельского хозяйства и их инициативам, направленным на развитие этой важной отрасли, - подчеркнул Цюй Дунъюй.

В рамках онлайн-встречи были обсуждены основные моменты Страновой рамочной программы между ФАО и Узбекистаном на 2021-2025 годы. Программу запланировано утвердить и подписать в течение января.

- Узбекистан провел год весьма продуктивного сотрудничества с ФАО, - отметил Ходжаев. - Мы успешно реализовали множество совместных проектов и запустили несколько новых, например, по тепличному хозяйству, борьбе с саранчой, выращиванию риса, пчеловодству. В соответствии с новой Рамочной программой устойчивого развития ООН в настоящее время ФАО и команда Минсельхоза подготовили новую Рамочную программу для Узбекистана на 2021-2025 годы. Я готов подписать ее в течение нескольких дней и приступить к ее реализации.

Также министр, пользуясь случаем, вновь выразил готовность к поддержке со стороны Узбекистана создания Международного цифрового совета по вопросам продовольствия и сельского хозяйства.

- В качестве председателя Региональной конференции ФАО по Европе я бы хотел подчеркнуть важность поддержки всех стран по расширению возможностей и доступа к современным цифровым технологиям в сельском хозяйстве, особенно для фермеров с небольшим объемом финансовых ресурсов, - добавил Ходжаев.

Как отметил министр, одной из таких хороших возможностей для действий может стать предстоящий Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству 2021 года и 13-я Берлинская конференция министров сельского хозяйства. Еще одной площадкой станет приближающийся Всемирный продовольственный саммит 2021 года.

Встреча завершилась церемонией подписания Соглашения между Республикой Узбекистан и ФАО о создании тематической зоны Узбекистана в штаб-квартире ФАО. Напомним, штаб-квартира находится в центре Рима, недалеко от Колизея. В здании уже есть тематические пространства, выполненные в стиле различных стран-участниц ФАО: Франции, Индии, Канады, Австралии, Польши и других.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Авария на магистральном водопроводе привела к перебоям в водоснабжении некоторых частей Баку
Авария на магистральном водопроводе привела к перебоям в водоснабжении некоторых частей Баку
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту суицида военнослужащего
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту суицида военнослужащего
Продлен срок ареста бывших должностных лиц Гянджи
Продлен срок ареста бывших должностных лиц Гянджи
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджанская нефть на минувшей неделе заметно подорожала (ОБЗОР) Финансы 11:04
Чувства в тумане, или Как начался год для Севды Алекперзаде (ВИДЕО) Культура 10:58
«Южный газовый коридор» внесет вклад в энергобезопасность Европы – МИД Венгрии Энергетика 10:54
Лечение раненых участников Отечественной войны находится под полным контролем Фонда "YAŞAT" (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:51
В Азербайджане при поддержке ЕС пройдет первый хакатон по гендерному равенству Общество 10:45
Венгерская система транспортировки готова к приему азербайджанского природного газа - МИД Энергетика 10:43
В Азербайджане соцвыплаты назначены 2300 семьям шехидов и раненым участникам Отечественной войны Общество 10:35
Airbus на треть сократила поставки в 2020 году Европа 10:27
Ряд стран закупил на бирже Туркменистана авиакеросин местного производства Бизнес 10:23
Глава правящей партии Грузии Иванишвили объявил об уходе из политики Грузия 10:18
В Азербайджане оставшимся без работы из-за пандемии выплачена помощь в целом на 450 млн манатов Общество 10:16
Золото и серебро в Азербайджане дешевеют Финансы 10:09
Минфин Таджикистана о целях присоединения страны к инициативе стран G20 Таджикистан 10:09
Глава Минсельхоза Республики Узбекистан и гендиректор ФАО согласовали направления сотрудничества на 2021 год Узбекистан 10:08
В Азербайджане число семей, получающих адресную соцпомощь, выросло на 19 тысяч Общество 10:05
Оппозиционные активисты в Армении заблокировали дорогу, ведущую к международному аэропорту "Звартноц" Армения 09:55
У Грузии появился новый Лесной кодекс Грузия 09:48
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:41
Частные компании тоже могли бы ввозить в Азербайджан вакцины от COVID-19 - депутат Общество 09:33
Нефть коррекционно дешевеет на опасениях по коронавирусу Энергетика 09:23
Все граждане Южной Кореи смогут бесплатно привиться от COVID-19 Другие страны 08:55
Число погибших в результате авиаудара в Афганистане выросло до 18 Другие страны 08:39
В Грузии бизнес-сектору будут предоставлены дополнительные льготы Бизнес 08:38
746 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 08:24
SOCAR Turkey обнародовала сроки подписания грантового соглашения по проекту NEFERTITI Энергетика 08:21
США и Саудовская Аравия договорились укреплять военное сотрудничество Арабские страны 08:18
Токио ведет с США и Британией консультации о сотрудничестве в вытеснении Huawei ИКТ 08:05
Мадуро полагает, что США находятся на пороге гражданской войны Другие страны 07:48
Пелоси обвинила Трампа в подстрекательстве к мятежу США 07:31
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индонезии Другие страны 07:15
В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек В мире 06:57
Потерпевший крушение в Индонезии лайнер мог разрушиться от удара о воду Другие страны 06:57
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Мексике Другие страны 06:41
Садыр Жапаров победил на президентских выборах в Кыргызстане Кыргызстан 06:13
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане Казахстан 06:08
Итоговый турнир по дзюдо мировой серии "Мастерс" стартует в Дохе Спорт 05:48
Франция проведет четвертый экологический саммит One Planet Европа 05:27
Генсек ООН назвал препятствие для прекращения огня во всем мире В мире 05:11
В Бразилии с 15 января начнется производство "Спутника V" Другие страны 04:50
Названы страны-лидеры по числу привитых от COVID-19 В мире 04:35
Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем Трудовой партии Кореи Другие страны 04:19
В ВОЗ раскрыли мешающий победе над коронавирусом фактор В мире 03:54
Роналду стал рекордсменом по количеству голов в официальных матчах Спорт 03:38
Обама рисковал жизнями американцев, выполняя обязательства по ДРСМД - Помпео США 03:25
Египет проведет чемпионат мира по гандболу без болельщиков из-за опасений ряда сборных Спорт 03:07
Трамп направит десятки миллионов долларов республиканцам на выборы в Конгресс в 2022 году США 02:49
Чемпионат Испании по футболу: "Вальядолид" проиграл "Валенсии" Спорт 02:36
Власти Ливана планируют полностью закрыть страну на неделю Арабские страны 02:15
Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Алжире Другие страны 01:56
Telegram занимается разработкой веб-версии приложения для Safari ИКТ 01:37
В США заявили, что угроза со стороны экстремистских групп сохраняется на высоком уровне США 01:19
Тунис попросил у МВФ профинансировать кампанию по вакцинации населения Финансы 01:02
Пелоси полагает, что импичмент не позволит Трампу снова стать президентом США 00:41
В Турции произошло землетрясение Турция 00:23
Парализованный из-за бури аэропорт Мадрида готов частично возобновить работу Европа 00:23
Эльчин Иманов отмечает юбилей: Мужчина в самом расцвете сил, де-факто с современными требованиями (ФОТО) Культура 00:05
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира Бизнес 00:01
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 2,19 миллиона человек Турция 10 января 23:41
Министры Эфиопии, Египта и Судана обсудили ГЭС "Возрождение" Другие страны 10 января 23:20
Более 790 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 10 января 22:59
Трамп выступит с критикой блокировки своих аккаунтов в соцсетях 11 января США 10 января 22:43
Скончался актер из сериала "Магомаев" Социум 10 января 22:32
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" лидирует на выборах в парламент - Экзитпол Казахстан 10 января 22:26
Замглавы МИД Ирана провел встречу с южнокорейской коллегой Политика 10 января 22:23
В Грузию возможно завезут китайские вакцины от коронавируса Грузия 10 января 22:20
Во Франции спасли 24 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь Ла-Манш Европа 10 января 22:07
Генсек ООН раскритиковал богатые страны за "вакцинный национализм" В мире 10 января 21:51
В РФ выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса Россия 10 января 21:33
Глава МИД ФРГ обсудит в Каире с коллегами из Египта, Иордании и Франции ситуацию на Ближнем Востоке Европа 10 января 21:30
В Азербайджане увеличился объём кредитного портфеля сельскохозяйственного сектора Финансы 10 января 21:07
Явка на выборах президента Кыргызстана после закрытия участков составила 38,63% Кыргызстан 10 января 21:07
На портале Azexport продажи превысили $40 млн Бизнес 10 января 21:06
Число случаев COVID-19 в США превысило отметку в 22 миллиона США 10 января 20:53
В ЦИК Казахстана сообщили предварительные результаты явки избирателей Казахстан 10 января 20:45
877 человек оштрафованы в Грузии за нарушение ограничений по COVID-19 Грузия 10 января 20:40
Производство стальных слитков в Иране увеличилось на 8,3% Экономика 10 января 20:30
Вдохновленные Низами… - Алла Байрамова о наследии великого поэта в творчестве азербайджанских композиторов Культура 10 января 20:28
Окружение Трампа считает, что он не будет участвовать в выборах в 2024 году США 10 января 20:21
Китай продлил временный запрет на пассажирское авиасообщение с Великобританией Другие страны 10 января 20:02
ОАЭ подняли цены на экспортную нефть вслед за Саудовской Аравией Арабские страны 10 января 19:41
Эрдоган отказался от WhatsApp Турция 10 января 19:22
В Казахстане завершилось голосование на выборах в Мажилис и маслихаты (Обновлено) Казахстан 10 января 19:16
Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана (Обновлено) Кыргызстан 10 января 18:59
В Кыргызстане прошли выборы президента и референдум по вопросу формы правления Кыргызстан 10 января 18:26
Явка к закрытию участков на парламентских выборах в Казахстане составила 63,1% (Обновлено) Казахстан 10 января 18:16
Число заболевших коронавирусом в Африке превысило 3 млн Другие страны 10 января 18:05
Путин провел совещание по вопросам Нагорно-Карабахского урегулирования Россия 10 января 17:46
В Индии семь штатов подтвердили вспышку птичьего гриппа Другие страны 10 января 17:31
Интерпол предложил властям Индонезии помощь в опознании жертв крушения Boeing Другие страны 10 января 17:05
Референдум состоялся. Явка на 18:00 составила 33,08% - ЦИК Кыргызстана Кыргызстан 10 января 17:03
Создана комиссия по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации - минобороны Азербайджана Общество 10 января 16:50
Пик коронавируса в Грузии пришелся на конец ноября и первую неделю декабря - главный эпидемиолог Грузия 10 января 16:37
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умер 71 человек Общество 10 января 16:30
В Азербайджане еще 1 593 человека излечились от COVID-19, выявлен 601 новый случай заражения Общество 10 января 16:25
На 16:00 явка на выборы президента составила 26,59%, на референдум – 26,55% - ЦИК Кыргызстана (Обновлено) Кыргызстан 10 января 16:02
Предварительные итоги выборов в Казахстане будут объявлены завтра на пресс-конференции - Арзу Нагиев (ФОТО) Политика 10 января 15:48
Как фонд Сороса и фашизм объединились в Армении? Политика 10 января 15:40
Около 100 рейсов отменили в аэропорту Мадрида из-за непогоды Европа 10 января 15:30
Создан бюст единственной женщины-шехида Второй Карабахской Отечественной войны (ФОТО) Социум 10 января 15:14
Формула 3 + 3 способна принести в Южный Кавказ долгосрочный мир - российское издание Политика 10 января 15:02
Все новости