Узбекистан начал сотрудничать с Фондом Авраама

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о поддержке Узбекистаном Фонда Авраама. Об этом сообщило посольство США в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на spot.uz.

Соединенные Штаты, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты объявили о создании фонда 20 октября 2020 года. Через этот фонд три страны мобилизуют более $3 млрд на инвестиционные инициативы и инициативы в области развития под руководством частного сектора в целях содействия региональному экономическому сотрудничеству. Фонд выполняет обещание, данное в соглашениях Авраама, и демонстрирует преимущества мира путем осуществления ощутимых проектов, которые направлены на улучшение жизни народов региона.

В рамках своих обязательств Узбекистан направит до $50 млн на улучшение экономического сотрудничества и взаимосвязей.

«Мы надеемся, что поддержка Узбекистана в фонде станет прекрасным примером приверженности наших стран развитию регионального сотрудничества и сыграет важную роль в сокращении бедности, повышении производительности труда, занятости и обеспечении экономического роста в регионе», — сказал заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.