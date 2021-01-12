Как пандемия коронавируса повлияла на куплю-продажу автомобилей и недвижимости в Узбекистане?

Пандемия оказала значительное влияние на мировые рынки недвижимости и автомобилей, все страны мира ощутили на себе ее последствия, и Узбекистан не стал исключением. Экспертами Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) был проведен анализ влияния коронавирусной пандемии на рынки недвижимости и автомобилей, передает Trend со ссылкой на podrobno.uz.

До введения карантинных ограничений, связанных с распространением инфекции коронавируса спрос на рынке недвижимости по республике, увеличивался ежемесячно в среднем на 6-7%. На продажу на рынках недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области приходится 40-45% общего объема рынка.

Начиная с апреля месяца по всей стране был введен локдаун, который привел к снижению спроса на недвижимость на 87,1% (на 94,2% в Ташкенте и 89,8% в Ташкентской области) по сравнению с аналогичном периодом 2019 года. В мае-июне количество оформленных договоров на купле-продажу недвижимости по стране подскочило на 25,9% и 135,2% соответственно. За короткий период значительный рост продаж объясняется постепенным смягчением карантинных мер с мая, с одной стороны, и упрощением процедуры постоянной прописки, с другой.

Следует отметить, что с принятием указа президента от 22 апреля 2020 года № ПФ-5984 "О мерах по реформированию порядка постоянной регистрации и учета по месту пребывания" в мае рост количества заключенных договоров купли-продажи недвижимости по сравнению с соответствующим периодом 2019 года достиг 148,7% в городе Ташкент и 26,5% в Ташкентской области, в июне – 257,5% и 190,7%. Интересно, что в тот же период рост продаж недвижимости практически не повлиял на цены домов в городе Ташкент и Ташкентской области. Это обуславливается, в основном, передачей реальным собственникам домов, зарегистрированных ранее на других лиц.

К сентябрю 2020 года спрос на рынке недвижимости вернулся к долгосрочной тенденции. В частности, в сентябре количество купли-продажи недвижимости выросло на 24,2% по сравнению с предыдущим месяцем (на 41,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года), в октябре – на 1,7% (на 24,8%), в ноябре – на -0,5% (на 22,9%) и в декабре – на 20,9% (на -17,1%).

Обычно, ежемесячный рост продаж автомобилей на первичном и вторичном рынках по республике составляет в среднем 2-3%. В результате введения строгих карантинных мер с середины марта 2020 года количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей в марте сократилось на 17,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года (на 34,6% к предыдущему месяцу), а в апреле – на 73,8% (на 63,1%)

С мая ситуация на авторынке снова начала восстанавливаться. В частности, в июне продажи автомобилей увеличились на 14,8% по сравнению с аналогичном периодом 2019 года. Однако, в результате повторного введения карантинных мер с 10 июля по 15 августа активность на авторынке в июле несколько замедлилась по сравнению с маем-июнем. В частности, количество проданных зарегистрированных автомобилей в данном месяце снизилось на 20,2% к июлю 2019 года. Тем не менее, в августе рост продаж автомобилей составил 3,8% по сравнению с аналогичном периодом 2019 года (54,3% к предыдущему месяцу).

Спрос на авторынке в сентябре-октябре также продолжил рост. В сентябре продажи выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (на 29,5% по сравнению с сентябрем 2019 года). Рост в октябре составил 2% к сентябрю (19,2% по сравнению с октябрем 2019 года). В ноябре-декабре этот показатель незначительно снизился (на 1,7% и 1,9% соответственно) по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года продажи увеличились на 9% в ноябре и на 10% в декабре.

В целом в 2020 году продажи автомобилей снизились на 2,5% по сравнению с 2019 годом. Это объясняется резким падением продаж автомобилей в марте, апреле и июле.

Тем не менее, к августу 2020 года ситуация на рынке недвижимости и авторынке вернется к своей долгосрочной тенденции, что говорит о восстановлении спроса населения.