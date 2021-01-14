Узбекистан и ЕАЭС представят в январе проект меморандума по дальнейшей совместной работе

Узбекистан и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представят в январе проект меморандума по дальнейшей совместной работе, говорится в заявлении председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"Они (Узбекистан – прим. редакции) очень активно включились в работу. Я уже провел серию встреч на уровне заместителей премьер-министра, а также посла, которые живо интересуются конкретными шагами. Мы в ближайшее время, в январе, представим проект совместного меморандума для обсуждения, и будет формироваться "дорожная" карта", – отметил он в четверг в ходе Гайдаровского форума.

Напомним, что Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в середине декабря прошлого года.

Кроме того, в Узбекистане назвали шесть основных преимуществ, которые получат узбекские мигранты от вступления в ЕАЭС, а также главные проблемы, с которыми они сталкиваются в РФ и Казахстане.