В 2020 году спрос на валюту в Узбекистане вырос на 25%. Как передает Trend со ссылкой на kursiv.uz, это следует из данных Центробанка страны.

В минувшем году юридические и физические лица купили на валютном рынке $19,5 млрд. По сравнению с предыдущим годом ($15,5 млрд) это на 25% больше.

Такое увеличение в основном (на 58%) было обеспечено ростом спроса на валюту со стороны физических лиц. Они купили всего 4,12 млрд, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Юрлица приобрели в банках $3,65 млрд, что на 14% выше прошлогоднего показателя. На валютной бирже прошли операции на $11,7 млрд (рост на 11,2%).

По данным регулятора, юрлица покупали иностранную валюту в основном (60%) для оплаты импорта производственного оборудования, товаров и сырья. Также за счет этих средств оплачивали зарубежные товары народного потребления и лекарства (21%), погашали внешние займы (15%) и совершали другие операции.

Юридические и физические лица в целом продали валюту без учета интервенций ЦБ на $14,3 млрд, а купили на $19,5 млрд. Таким образом спрос превысил предложение на $5,2 млрд. Интервенции Центробанка сформировались на том же уровне.

Физические лица за год продали валюту через обменные пункты на $4,6 млрд, что на 21% больше, чем в прошлом году.

Через денежные переводы в страну поступили $6 млрд, что сопоставимо с уровнем прошлого года.

По сообщению ЦБ, за 2020 год национальная валюта обесценилась к доллару США на 10,1%, с 9501 сума до 10461 сума.

«В первом полугодии 2020 года национальная валюта обесценилась на 7,2% из-за изменения внешних и внутренних экономических условий, вызванных пандемией, роста девальвационных ожиданий в результате резкой девальвации валют основных торговых партнеров, а также роста спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке»,- сказано в сообщении регулятора.