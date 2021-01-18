В Узбекистан доставят 100 тысяч доз вакцины Pfizer/Biotech

100 000 вакцин производства США и Германии будут доставлены в Узбекистан. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиев.

Согласно информации, Узбекистан является членом механизма COVAX по разработке и распространению вакцины от коронавирусной инфекции.

Узбекистан подготовил заявку для 20% населения страны на внедрение вакцины COVID-19 и отправил его в Фонд COVAX. В настоящее время о стороны GAVI (Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации) ведутся работы по ввозу 100000 доз вакцины Comirnaty против коронавируса производства американской компании Pfizer и немецкой компании BioNTech.

Вакцину Pfizer / Biotech необходимо хранить при температуре -70 ℃ со строгим соблюдением высоких требований холодовой цепи.

«В нашей стране есть холодильники, которые поддерживают температуру -70 градусов по Цельсию», - сказал Б. Юсупалиев.

Чтобы подготовиться к процессу вакцинации, будет предоставлено 17 холодильников большой вместимости и 206 минивэнов, чтобы доставить вакцины во все регионы и районы страны.