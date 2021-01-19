«Узбекнефтегаз»: На компрессорной станции «Помук» отремонтированы газоперекачивающие агрегаты

На компрессорной станции «Помук» Мубарекского нефтегазодобывающего управления произведены регламентные и ремонтные работы газоперекачивающих агрегатов с использованием внутренних возможностей, передает Trend со ссылкой на Узбекнефтегаз.

Основная задача этой компрессорной станции заключается в повышении давления природного газа, поступающего из газовых скважин месторождения «Помук» и подаче его на Мубарекский газоперерабатывающий завод. Также эта станция послужит значительному повышению показателей по добыче газа в управлении. Следует особо отметить, что остановка одного из них приведет к сокращению объемов добычи природного газа на 2 млн кубометров в сутки. С учетом вышеизложенного, оперативно проведены регламентные и ремонтные работы на газоперекачивающих агрегатах № 100-, 200-, 300-400.

В частности, на основании инструкции завода по производству газотурбинных двигателей «АИ-336-2-8» и компрессоров марок «2242-56/23-75М12» и 2КВД 226ГЦ2-300/7,1-24М12», установленных на газоперекачивающем агрегате, была отремонтирована инженерным составом.

В процессе проведения регламентных и ремонтных работ внутренние части газотурбинных двигателей проверялись аппаратом «эндоскоп» и промывались водой, смягченной с помощью специального моющего средства.

Полностью заменены двигатели воздушными, топливными и масляными фильтрами. Полностью проверено все основные и вспомогательное оборудование газотурбинных двигателей и компрессоров.

Также в процессе ремонта были произведены несколько технически сложных расчетов и произведены регулировочные работы. В результате будет обеспечена бесперебойная, равномерная работа газоперекачивающих агрегатов и предотвращено сокращение объемов добычи природного газа.

Компрессорная станция «Помук» расположена на территории Мубарекского района Кашкадарьинской области. Станция имеет 4 газоперекачивающих агрегата мощностью 2,1 миллиарда кубометров природного газа в год.

На этой станции установлены газотурбинные двигатели «АИ-336-2-8» марки производства завода «Мотор Сич» Украинского государства и компрессоры производства завода «Сумское НПО», запущенные в 2008 году.