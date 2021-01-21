Оборот розничной торговли Узбекистана по итогам января-декабря 2020 года достиг 194 843,5 млрд. сум и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 3,2 %, также товарооборот крупных предприятий составил 34 758,1 млрд. сум (темпы роста - 112,8 %), а малого бизнеса и частного предпринимательства - 145 140,3 млрд. сум (темпы роста – 103,8 %), в том числе неорганизованная торговля составила 14 945,0 млрд. сум (темпы роста – 82,6 %), передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В структуре оборота розничной торговли республики значительная доля отмечена в г.Ташкент, что составляет 23,4 %, или 45 677,4 млрд. сум.

Оборот розничной торговли по итогам января-декабря 2020 года достиг 194 843,5 млрд.сум и увеличился, если сопоставить с аналогичным периодом 2019 года, на 3,2 %. По сравнению с 2019 года, во всех регионах отмечено увеличение темпов роста в розничной торговле.

В структуре оборота розничной торговли в рассматриваемый период наименьшая доля зафиксирована на уровне 1,8 %, или 3 587,1 млрд.сум, которая отмечена в Сырдарьинской области за январь-декабрь 2020 года.

По сравнению с 2019 года, во всех областях наблюдалось увеличение темпов роста в розничной торговле. Наряду с этим, значительные темпы роста были отмечены в г. Ташкент (103,6 %), Джизакской (104,2 %), Ташкентской (106,0 %) и Самаркандской (107,3 %) областях.

Оборот розничной торговли малого бизнеса и частного предпринимательства, согласно статистическим расчетам, составил 160 085,3 млрд.сум и, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличился на 1,4 %. Доля данного сектора по республике в обороте розничной торговли достигла 82,2%.

Доля малого бизнеса и частного предпринимательства, по сравнению с другими регионами, была наибольшей в Кашкадарьинской (93,5 %), Сурхандарьинской (91,6 %), Наманганской (90,4 %) областях, Республике Каракалпакстан (90,0 %) и Ферганской (89,2 %) области. В структуре оборота розничной торговли доля товарооборота крупных предприятий составила 17,8 % от общего объема продаж, их основная доля наблюдалась в г.Ташкент (32,9 %), Самаркандской (19,8 %), Навоийской (17,4 %) и Хорезмской (16,9 %) областях.

Оборот розничной торговли на душу населения по республике за январь-декабрь 2020 года в среднем составил 5 691,8 тыс. сум (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года он увеличился на 1,3 %).

Данный показатель, по сравнению с другими регионами, был больше зафиксирован в г.Ташкент (17 404,9 тыс. сум), Навоийской (7 732,4 тыс. сум) и Ташкентской (7 100,4 тыс. сум) областях.

Самый низкий объем, оборот неорганизованной торговли по итогам января-декабря 2020 года составил 14 945,0 млрд. сум и, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократился на 17,4 %. В том числе оборот торговли на дехканских рынках составил 7 454,7 млрд. сум (уменьшение составило 17,5 %), оборот торговли на рынках скота зафиксирован на уровне 7 490,3 млрд. сум (уменьшение составило 17,3%).

Согласно предварительным данным обследования физических лиц, занимающихся продажей сельскохозяйственной продукции, птицы и скота (выращенных и содержащихся в личных подсобных хозяйствах), проведенного по итогам января-декабря 2020 года, оборот торговли на дехканских рынках составил 7 454,7 млрд.сум, рынках скота – 7 490,3 млрд.сум.

В январе-декабре 2020 года во всех регионах республики было проведено обследование физических лиц, занимающихся продажей сельскохозяйственной продукции (выращенной в личных подсобных хозяйствах), по результатам которого оборот этого вида торговли составил 7 454,7 млрд.сум. Высокая продажа свежих сельскохозяйственных товаров достигла 3 266,3 млрд.сум.

В январе-декабре 2020 года во всех регионах республики было проведено обследование физических лиц, занимающихся продажей птиц и скота (содержащихся в личных подсобных хозяйствах), по результатам которого оборот этого вида торговли составил 7 490,3 млрд.сум. Продажа разновозрастного скота достигла 5 829,0 млрд.сум, овец и коз – 1 437,2 млрд.сум, лошадей – 183,4 млрд.сум, птиц – 40,7 млрд.сум.

В январе-декабре 2020 года в структуре оборота розничной торговли доля торгового оборота предприятий общественного питания составила 2,7 %, достигнув 5 218,7 млрд. сум, и уменьшилась, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 6,0 %. Из них 84,4 % торгового оборота приходятся на долю субъектов малого предпринимательства.

Оборот общественного питания в рассматриваемый период составил 5 218,7 млрд. сум (к 2019года – 94,0 %), по формам собственности: негосударственной – 5 105,3 млрд.сум и государственной – 113,4 млрд.сум. По сравнению с 2019 года, товарооборот предприятий общественного питания государственной формы собственности уменьшился с 4,9 % до 2,2 %.

Согласно предварительным данным, в январе-декабре 2020 года объем оптового товарооборота достиг 112 639,6 млрд.сум и, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличился на 6,2 %. Оборот оптовой торговли субъектов малого предпринимательства, согласно статистическим расчетам, составил 77 364,6 млрд. сум и, по сравнению с 2019 года, уменьшился на 3,2 %. Доля этого сектора в обороте оптовой торговли по республике составила 68,7 %.

Наиболее высокие темпы роста оптового товарооборота крупных предприятий, по сравнению с 2019 годом, были отмечены в г.Ташкент (207,0 %), Самаркандской (163,6 %), Бухарской (146,2 %) и Андижанской (136,9%) областях.

За последние года стабильно сокращается роль государственного сектора в общем объеме оптового товарооборота. Так, за отчетный период доля этого сектора зафиксирована на уровне 0,1 % от общего объема оптового товарооборота. Оборот оптовой торговли по итогам января- декабря 2020 года составил 112 639,6 млрд. сум, в том числе субъектов негосударственного подчинения – 112 514,8 млрд. сум, государственного подчинения – 124,7 млрд.сум.

Анализ доли оптовой торговли по формам собственности показал, что все ещѐ сохраняется незначительная доля государственной собственности в г.Ташкент (0,2 %), Навоийской (0,1 %), Андижанской (0,03 %) областях. В остальных регионах оптовая торговля в целом является негосударственной формой собственности.