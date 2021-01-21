Канадская компания реализует в Узбекистане проект капельного орошения стоимостью $1 млн

Канадская Water Ways Technologies Inc. запустит в Узбекистане ирригационный проект по капельному орошению, стоимостью 1,3 млн канадских долларов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на EastFr​uit.

Компания в следующем сельскохозяйственном сезоне запустит систему капельного орошения полей с посевами моркови (250 га), картофеля и кукурузы, а также миндальной рощи (40 га). Ожидается, что она поможет повысить урожайность за счет новых агротехнических методов.

«Я очень доволен подписанием контракта. Это второй крупномасштабный ирригационный проект, который мы реализуем в Узбекистане. В 2019 и 2020 годах мы завершили крупный проект по хлопку, благодаря успеху которого мы были выбраны для нового проекта», ― сказал Охад Хабер, председатель и главный исполнительный директор компании.

Water Ways Technologies Inc. ― мировой поставщик сельскохозяйственных технологий. В оросительные проекты компании входят виноградники, хлопковые поля, яблоневые и апельсиновые сады, черника, медицинский каннабис, охлаждающие камеры для свежих продуктов и многое другое в более чем 15 странах.