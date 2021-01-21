Узбекистан импортировал газ на $50 млн, экспорт упал в 4,7 раза

Импорт газа в Узбекистан в январе-декабре 2020 года составил 50,4 млн долларов, что в 237,1 раза больше, чем в 2019 году. Об этом говорится в отчёте Государственного комитета по статистике о внешнеторговом обороте, передает Trend со ссылкой на gazeta.uz.

На запрос «Газеты.uz» в Министерстве энергетики отказались комментировать, откуда и в каком объёме импортировался газ. По данным источников «Газеты.uz», газ закупался у Туркменистана.

Экспорт газа в стоимостном выражении снизился в 4,7 раза — с 2,2 млрд до 478,1 млн долларов. Это произошло из-за приостановки экспорта газа в Россию, а также троекратного снижения поставок в Китай в условиях пандемии коронавируса. Только в конце ноября стало известно, что «Лукойл» практически полностью восстановил до проектного уровня добычу газа на проектах в Узбекистане.

Согласно данным Госкомстата, производство газа в Узбекистане в 2020 году снизилось на 10,8 миллиарда кубометров, или 17,8%, по сравнению с предыдущим годом — с 60,5 миллиарда до 49,7 миллиарда кубометров.

Президент Шавкат Мирзиёев 16 декабря сообщил, что в Узбекистане наблюдается дефицит газа в 20 миллионов кубометров газа в сутки. Он поручил снизить объём экспорта газа, за счет этого на нужды населения дополнительно будет направлено 7−8 миллионов кубометров газа.

По данным «Интерфакса», с начала 2020 года российский «Газпром» почти не покупал природный газ в Узбекистане. За 6 месяцев прошлого года компания сообщила о нулевом импорте из Узбекистана, а за 9 месяцев 2020 года — о получении 20 миллионов кубометров узбекского топлива. В 2019 году «Газпром» купил в Узбекистане 7,6 миллиарда кубометров газа.

Проектом Госпрограмме на 2021 года с 1 марта планируется отменить пошлину на импорт сжиженного газа и создать оптовый рынок электроэнергии и газа. Крупные предприятия могут получить право импортировать энергоресурсы.