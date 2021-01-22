Узбекистан в 2020 г. произвел 1,016 млн. тонн бензина

Узбекистан в январе-декабре 2020 года сократил производство бензина на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,016 млн. тонн. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В январе-декабре 2020 года объем производства дизельного топлива составил 931,1 тыс. тонн, что на 9,65% меньше по сравнению с 2019 годом.

Узбекистан увеличил добычу нефти на 4,87% в январе-декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 733,6 тыс. тонн.

Добыча природного газа в январе-декабре 2020 года составила около 49,74 млрд. кубометров, что на 17,84% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Узбекистан в январе-декабре 2020 года добыл около 1,41 млн. тонн газового конденсата, что на 33,48% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.