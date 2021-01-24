В Узбекистане цены на товары разрешили привязать к иностранной валюте

В Узбекистане разрешили привязку цен к иностранным валютам и условным единицамю Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.uz, следует из изменений и дополнений в закон «О валютном регулировании» от 22 января. Ранее привязка не допускалась.

Согласно поправкам в закон о валютном регулировании, привязка цен допускается при реализации товаров (работ, услуг) в Узбекистане по соглашениям о государственно-частном партнерстве на основе постановлений президента и проектам, для которых иностранные инвестиции привлекались через правительство.

Кроме того, отношения, связанные с концессиями, регулируются законом «О государственно-частном партнерстве». Порядок для проектов ГЧП теперь будет распространяться и на концессионные проекты.

Отныне будут согласовываться тендерная документация и проекты договоров ГЧП только на сумму более 1 млн долларов.

Поправки также определяют полномочия местных исполнительных органов в сфере ГЧП. Также уточнен перечень публикуемой информации о проектах ГЧП. В частности, на официальных сайтах будет размещена следующая информация:

название сторон проекта;

направление проекта;

место проекта;

срок реализации проекта;

товары, реализуемые потребителям;

общая стоимость проекта;

размеры и виды государственной поддержки.