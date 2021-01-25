Обсуждены дальнейший шаги по реформированию энергетического сектора Узбекистана

С участием ряда международных финансовых институтов (МФИ) 23 октября 2020 года проведён «круглый стол», посвященный дальнейшему реформированию энергетического сектора Узбекистана, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, министр энергетики Алишер Султанов, министр финансов Тимур Ишметов, а также руководители Агентства по управлению государственными активами, АО «Узбекнефтегаз», АО «Узтрансгаз», АО «Национальные электрические сети Узбекистана», АО «Тепловые электрические станции», АО «Региональные электрические сети».

Зарубежными онлайн участниками обсуждения стали представители Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития, ряда международных юридических и аудиторских компаний, а также международные эксперты и консультанты.

«На всем пути реформирования энергетического сектора нашей страны Международные финансовые институты вносят значительный вклад в процесс планирования и реализации реформ, их финансовой поддержки и привлечения авторитетных международных экспертов. И самое важное – это возможность через данное плодотворное партнерство внедрить в нашей стране лучшие, современные, эффективные мировые практики», - подчеркнул в своем приветственном слове министр энергетики Алишер Султанов.

В ходе «круглого стола» были обсуждены Рекомендации и Дорожные карты по дальнейшему реформированию электроэнергетического и нефтегазового отраслей, при подготовке которых принимали участие международные эксперты и консультанты Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития.

Участниками встречи были также высказаны предложения по определению роли и задач МФИ по дальнейшему техническому содействию при реализации реформ.

Как отмечалось экспертами, осуществление столь масштабных реформ в энергетическом секторе, даст возможность внедрения современных методов корпоративного управления, перехода на рыночные механизмы, повышения качества услуг, предусматривающих доступную и гарантированную поставку потребителям электроэнергии и природного газа, достижение финансовой устойчивости энергетической промышленности, энергоэффективное производство и потребление энергоресурсов.