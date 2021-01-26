Президент Узбекистана принял министра инвестиций Саудовской Аравии

25 января президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Королевства Саудовская Аравия во главе с министром инвестиций Халидом аль-Фалихом, передает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-саудовских многоплановых отношений.

Глава нашего государства с удовлетворением подчеркнул динамичное развитие двустороннего сотрудничества в последние годы.

Так, несмотря на пандемию, осуществляется активный диалог на уровне государственных органов и бизнеса двух стран. Еще одним свидетельством этому стало прибытие в Узбекистан в составе делегации министра инвестиций руководителей порядка 30 ведущих саудовских компаний.

Министр инвестиций Халид аль-Фалих поблагодарил президента Республики Узбекистан за оказанный теплый прием, передал приветствия и наилучшие пожелания от Короля Саудовской Аравии Салмана аль-Сауда и Наследного принца Мухаммеда аль-Сауда.

Он выразил искреннюю признательность за поддержку инвестиционных проектов саудовских компаний и созданные благоприятные условия для их продуктивной деятельности в нашей стране.

Накануне в Бухаре был успешно проведен совместный бизнес-форум, принято решение о создании Делового совета, подписаны соглашения о реализации крупных проектов кооперации.

Вчера был дан старт проекту строительства новой современной теплоэлектростанции мощностью 1200 мегаватт в Сырдарьинской области с участием корпорации «ACWA Power». Кроме того, совместно с данной компанией будут возведены ветряные электростанции в Бухарской и Навоийской областях совокупной мощностью 1000 мегаватт.

В целом количество совместных предприятий и проектов в Узбекистане с участием саудовских инвестиций за несколько лет увеличилось в разы.

В ходе переговоров были обсуждены конкретные проекты практического сотрудничества.

Достигнуты договоренности о подготовке и реализации новых проектов в энергетической, нефтегазовой, газохимической и химической отраслях, промышленном секторе, сельском хозяйстве, сфере здравоохранения и фармацевтики, а также в других направлениях, в том числе на основе внедрения принципов государственно-частного партнерства.

Особое внимание уделено вопросам развития инструментов финансовой поддержки совместных программ и проектов, включая создание инвестиционных компаний и микрофинансовых организаций в Узбекистане.

Согласовано, что для проработки и продвижения этих инициатив будет принята и реализована «дорожная карта», возобновлена деятельность межправительственной комиссии, сформированы рабочие группы по приоритетным проектам.