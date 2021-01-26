В Узбекистане запустят проект по производству электронных приборов учета воды

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января ознакомился с презентацией инвестиционных проектов в сферах промышленности и логистики, передает Trend со ссылкой на darakchi.uz

Один из проектов - организация производства белой жести в Ташкенте, стоимость которого оценивается в 280 миллионов евро. Планируется, что производственная мощность предприятия составит 120 тысяч тонн в год, будет создано 750 рабочих мест.

Перспективным является и проект по производству цемента высокой марки в Джизакской области. Проект стоимостью более 2 триллионов сумов позволит производить 1,3 миллиона тонн цемента материалов в год, из которых 200 тысяч тонн пойдут на экспорт.

Стоимость проекта по выпуску герметичных компрессоров для холодильников, морозильников и кондиционеров - 735 миллиардов сумов. Его годовая мощность составит 3 миллиона единиц, 500 тысяч единиц продукции планируется поставлять за рубеж. Будет создано 300 рабочих мест.

Также были представлены проекты по производству электронных приборов учета воды, железобетонных и керамических изделий.

Особое внимание уделено проектам по созданию логистических центров в Ташкенте и областях. Эти центры будут включать склады продовольственных и непродовольственных товаров, предоставлять услуги грузовых перевозок, курьерской доставки и электронной коммерции. Будет создано более 5 тысяч рабочих мест.

Глава государства поручил провести экспертизу проектов для обеспечения их качественной реализации. Он отметил, что необходимо внедрить аналогичную систему в разрезе отраслей и регионов, проводить оценку подготовки и реализации инвестиционных проектов, содействовать специалистам нижнего звена.