По итогам 2020 года удельный вес малого предпринимательства в ВВП Узбекистана составил 53,9 %

В соответствии с Программой государственных статистических работ, Госкомстатом осуществлена предварительная оценка валового регионального продукта (далее ВРП) Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкент за 2020 год, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Опережающие темпы роста ВРП в 2020 году отмечены в Навоийской (107,1 %) и Наманганской (104,8 %) областях. Низкие темпы роста ВРП, по сравнению с республиканским уровнем (101,6 %), наблюдались в Сырдарьинской области (100,1 %) и г.Ташкент (101,5 %)

В 2020 году наибольший вклад в формирование ВВП республики внес город Ташкент с удельным весом 15,3 %. Ташкентская и Навоийская области занимают последующие места с показателями 10,8 % и 8,4 % соответственно. Наименьшую долю в формировании ВВП республики имеют Сырдарьинская (2,1 %), Джизакская (3,0 %) и Хорезмская (3,6 %) области, Республика Каракалпакстан (3,7 %), рыбного хозяйства в отраслевой структуре ВРП обладают Джизакская (56,1 %) и Сурхандарьинская (50,4 %) области, промышленности - Навоийская (71,2 %) и Ташкентская (48,4 %) области, строительства - г. Ташкент (10,2 %) и Сурхандарьинская область (8,8 %), сферы услуг - г. Ташкент (51,5 %) и Ферганская область (35,3 %).

По итогам 2020 года удельный вес малого предпринимательства (бизнеса) в ВВП республики составил 53,9 %. В разрезе регионов наибольшая его доля наблюдалась в Джизакской (82,7 % от общего объема валовой добавленной стоимости, созданной в регионе), Сурхандарьинской (77,1 %) и Хорезмской (75,3 %) областях. Наименьший удельный вес малого предпринимательства (бизнеса) отмечен в Навоийской области (25,5 %), г. Ташкент (45,8 %) и Ташкентской области (48,3 %).

По предварительным данным, ВРП Республики Каракалпакстан за 2020 год возрос на 2,6 % и составил 21 200,9 млрд. сум. Рост ВРП обусловлен положительными темпами роста в основных отраслях экономики региона, таких, как сельское, лесное и рыбное хозяйство - 102,4 % (доля в структуре ВРП - 30,4 %), промышленность - 104,1 % (27,9 %), строительство - 101,5 % (8,5 %) и сфера услуг 101,6 % (33,2 %). ВРП на душу населения увеличился на 1,1 % и составил 11 093,5 тыс. сум.

Объем ВРП Андижанской области в текущих ценах составил 37 913,7 млрд. сум и, по сравнению с 2019 годом, возрос в реальном выражении на 2,8 %. Экономический рост ВРП обусловлен положительными i темпами роста в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 102,8 % (доля в структуре ВРП - 43,4 %), промышленности - 104,6 % (23,7 %), строительстве - 104,9 % (5,5 %) и сфере услуг - 100,6 % (27,4 %). ВРП в расчете на душу населения составил 12 006,0 тыс. сум и вырос на 0,8 %.

ВРП Бухарской области достиг 30 758,1 млрд. сум с ростом на 1,8 %. Лесного составили темпы роста рыбного 101,5 % ВРП - сельского, хозяйства структуре промышленности строительства - сферы услуг - Объем ВРП на (доля в 46,4 %), 100,6 % (18,1 %), 111,4 % (7,8 %) и 100,3 % (27,7 %). душу населения увеличился на 0,4 % и составил 15 892,4 тыс. сум.

Прирост ВРП Джизакской области составил 1,6 % и достиг 17 445,9 млрд. сум. В отраслевой i структуре ВРП темпы роста составили: в сельском, лесном и i рыбном хозяйстве - 101,0 % (доля в i структуре ВРП - 56,1 %), промышленности - 107,1 % (11,3 %), строительстве - 103,5 % (7,2 %) и сфере услуг - 100,4 % (25,4 %). Объем ВРП на душу населения снизился на 0,5 % и составил 12 494,3 тыс. сум.

Объем ВРП Кашкадарьинской области составил 34 618,1 млрд. сум и, по сравнению с 2019 годом, вырос на 2,1 %. В следующих основных отраслях зафиксированы положительные темпы роста: в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 103,4 % (доля в структуре ВРП - 43,6 %), промышленности - 100,5 % (18,7 %), строительстве - 100,2 % (6,5 %) и сфере услуг - 101,9 % (31,2 %). ВРП на душу населения увеличился на 0,2 % и составил 10 466,5 тыс. сум.

ВРП Навоийской области достиг 49 015,1 млрд. сум и прирост составил 7,1 %. Рост ВРП обусловлен положительными темпами роста в основных отраслях экономики региона. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве темпы роста достигли 103,1 % (доля в структуре ВРП - 14,3 %), промышленности - 109,4 % (71,2 %), строительстве - 105,3 % (3,9 %) и сфере услуг - 101,4 % (10,6 %). ВРП в расчете на душу населения вырос на 5,3 % и составил 48 747,0 тыс. сум.

ВРП Наманганской области составил 26 632,3 млрд. сум, что на 4,8 % выше данных за 2019 год. Темпы роста ВРП обусловлены положительными темпами роста в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 103,7 % (доля в структуре ВРП - 43,9 %), промышленности - 115,8 % (14,2 %), строительстве - 113,6 % (7,7 %) и сфере услуг - 100,4 % (34,2 %). ВРП на душу населения увеличился на 2,7 % и составил 9 380,5 тыс. сум.

Объем ВРП Самаркандской области составил 42 378,1 млрд. сум и, по сравнению с 2019 годом, увеличился на 2,4 %. В данном регионе отмечены положительные темпы роста в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства - 103,1 % (доля в структуре ВРП - 46,9 %), промышленности - 102,3 % (14,7 %), строительства - 109,9 % (6,0 %) и сферы услуг - 100,3 % (32,4 %). ВРП на душу населения увеличился на 0,5 % и составил 10 831,7 тыс. сум.

В Сурхандарьинской области ВРП вырос на 4,4 % и составил 24 003,6 млрд. сум. Факторами роста ВРП явились темпы роста в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 105,6 % (доля в структуре ВРП - 50,4 %), промышленности - 113,9 % (7,8 %), строительстве - 107,1 % (8,8 %). В сфере услуг отмечено снижение объема в сопоставимых ценах, который составил 99,8 % к уровню 2019 года (доля этой отрасли в структуре ВРП составляет 33,0 %). ВРП на душу населения составил 9 040,6 тыс. сум и увеличился на 2,2 %.

Объем ВРП Сырдарьинской области составил 12 186,4 млрд. сум и, по сравнению с 2019 годом, увеличился на 0,1 %. В данном регионе отмечены положительные темпы роста в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 100,2 % (доля в структуре ВРП - 42,3 %), промышленности - 101,0 % (25,2 %) и строительстве - 100,3 % (8,3 %). Отрицательные темпы роста наблюдались в сфере услуг - 98,8 % (24,2 %). ВРП на душу населения снизился на 1,8 % и составил 14 274,7 тыс. сум.

ВРП Ташкентской области составил 62 661,7 млрд. сум с ростом на 2,6 %. В данном регионе отмечены положительные темпы роста в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 102,0 % (доля в структуре ВРП - 24,8 %), промышленности - 103,8 % (48,4 %), строительстве - 105,2 % (5,0 %), сфере услуг 100,1 % (21,8 %). По сравнению с 2019 годом, ВРП на душу населения в реальном выражении возрос на 0,9 % и составил 21 113,1 тыс. сум.

В Ферганской области объем ВРП вырос на 3,0 % и составил 36 538,9 млрд. сум. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве темпы роста достигли 104,7 % (доля в структуре ВРП -35,7 %), промышленности - 101,7% (22,7 %), строительстве - 107,2 % (6,3 %), сфере услуг - 101,4 % (35,3 %). ВРП в расчете на душу населения составил 9 651,1 тыс. сум и увеличился на 1,1 %.

ВРП Хорезмской области вырос на 2,3 % и составил 20 822,3 млрд. сум. Рост ВРП обусловлен темпами роста в сельском, лесном и i рыбном хозяйстве - 102,9 % (доля в структуре ВРП -48,5 %): промышленности - 103,6 % (12,6 %), строительстве - 103,3 % (6,6 %), сфере услуг - 100,8 % (32,3 %). ВРП в расчете на душу населения возрос на 0,7 % и составил 11 076,9 тыс. сум.

Объем ВРП города Ташкент составил 88 567,7 млрд. сум и, по сравнению с 2019 годом, увеличился на 1,5 %. Факторами роста ВРП: явились темпы роста в: промышленности - 100,6 % (доля в структуре ВРП - 38,3 %), строительстве - 104,1 % (10,2 %), сфере услуг - 101,6 % (51,5 %). ВРП в расчете на душу населения составил 33 747,8 тыс. сум и снизился на 1,7 %.