Стало известно, сколько денег выделено на медицину в 2021 году в Узбекистане

В министерстве финансов рассказали, сколько денег будет выделено из государственного бюджета на медицину в 2021 году. Цифры по этому поводу приведены пресс-службой ведомства, передает Trend со ссылкой на upl.uz.



По данным министерства, на медицину планируется выделить 20,9 триллионов сумов. Данная сума в 1,3 раза больше, чем в прошлом году.



Средства будут направлены на государственные программы. Кроме того, за счет выделенных средств будут решены ряд проблем в сфере. К примеру, для оказания помощи гражданам с онкологическими заболеваниями выделено 61,7 млрд сумов. Также на борьбу с распространением ВИЧ планируется выделить 90,9 млрд сумов.