Стало известно, сколько денег выделено на медицину в 2021 году в Узбекистане
В министерстве финансов рассказали, сколько денег будет выделено из государственного бюджета на медицину в 2021 году. Цифры по этому поводу приведены пресс-службой ведомства, передает Trend со ссылкой на upl.uz.
По данным министерства, на медицину планируется выделить 20,9 триллионов сумов. Данная сума в 1,3 раза больше, чем в прошлом году.
Средства будут направлены на государственные программы. Кроме того, за счет выделенных средств будут решены ряд проблем в сфере. К примеру, для оказания помощи гражданам с онкологическими заболеваниями выделено 61,7 млрд сумов. Также на борьбу с распространением ВИЧ планируется выделить 90,9 млрд сумов.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новопостроенных школах в Сабунчинском и Сураханском районах Баку (ФОТО)
В Испании удостоена награды акция по посадке 650 тысяч деревьев в Азербайджане, инициированная Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)
Впервые в Азербайджане число безналичных операций превысило показатель наличного оборота - Закир Нуриев
Германия хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном в альтернативной энергетике - федеральное министерство
Банк Республика создал возможность перечисления средств в «Фонд Возрождения Карабаха» через приложение Mobil Şöbə
Совместная разработка месторождения “Достлуг” будет коммерчески и технически привлекательной - Wood Mackenzie
В Физули и Агдаме ликвидируется нанесенный армянской армией ущерб, для граждан строятся новые дома - репортаж Trend TV
Эксклюзив! Земфира Цахилова поделилась воспоминаниями о ролях в азербайджанских фильмах: Вдруг погас свет и появился мужчина с горящей чашей в руках! (ФОТО)