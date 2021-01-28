Минфин Узбекистана выделит фермерам 200 млрд сумов

Министерство финансов Узбекистана выделит Фонду поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель при Совете фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана 200 млрд сумов. Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

Средства выделяются через коммерческие банки за счет заемных средств международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций, привлекаемых для поддержки госбюджета.

Их направят на:

укрепление материально-технической базы ООО «Томорка хизмати», фермерских и дехканских хозяйств;

финансовую поддержку владельцев приусадебных земель.

100 млрд сумов из выделенных средств распределяются в первом квартале текущего года. Остальная часть – исходя из фактического требования в следующих кварталах. Не менее 50 млрд сумов выделяется через АКБ «Туронбанк» на проекты по направлению лимоноводства.

Также средства Фонда в размере 413 млрд сумов направлены на кредитные линии через коммерческие банки. Фонд обеспечит выделение кредитных средств на финансирование новых проектов за счет погашенной части ранее выделенных кредитных средств. Работа Фонда осуществляется совместно с АКБ «Микрокредитбанк», АКБ «Агробанк» и АК «Халк банки».