Узбекистан заключит с Кореей двустороннее соглашение о свободной торговле

28 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Кореи Мун Чжэ Ином в формате видеоконференции, в ходе которой были достигнуты договоренности о продолжении регулярных политических консультаций и активизации межпарламентских обменов, подготовке программы двусторонних мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между странами. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом пишет пресс-служба президента.

Как было подчеркнуто, в этом году в рамках осуществляемых проектов с участием корейских партнеров ожидается освоение инвестиций в объеме до 400 миллионов долларов.

Кроме того, ведется подготовка 55 новых проектов в высокотехнологичных отраслях на сумму свыше 3,4 миллиарда долларов, включая энергетический сектор, нефтегазовый комплекс, химию и нефтехимию, фармацевтику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство, модернизацию инфраструктуры, транспорт и логистику, туризм и многие другие.

Дана высокая оценка плодотворному сотрудничеству с Фондом экономического развития и сотрудничества (EDCF) и Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) по продвижению двусторонних приоритетных программ.

Главы государств отметили важность наращивания объемов взаимной торговли. В последние годы были достигнуты рекордные показатели товарооборота.

Особое внимание уделено вопросам выравнивания дисбаланса и диверсификации номенклатуры экспортно-импортных операций, взаимодействию фитосанитарных служб для расширения поставок сельскохозяйственной продукции.

В этих целях стороны начнут переговоры по заключению двустороннего соглашения о свободной торговле. Мун Чжэ Ин еще раз подтвердил, что корейская сторона окажет всемерную поддержку в вопросе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.