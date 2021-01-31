Обновлены данные по числу зараженных коронавирусом в Узбекистане
31 января в Узбекистане было подтверждено 70 случаев коронавируса (днем ранее — 46), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.
Согласно информации, общее количество случаев коронавируса достигло 78 672.
За день из медучреждений было выписано 62 человека. Всего выздоровело 77 146. Общее число умерших, по статистике Минздрава, составляет 621.
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