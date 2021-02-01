В Узбекистане ограничены госзакупки на более 500 импортных товаров

В Узбекистане запретили государственную закупку 529 видов импортных товаров. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

В список, запрещенных товаров вошли продукты питания (шоколад, вафли, масло и т.д.), фармпродукция (лекарства, медпринадлежности), бытовая техника (кондиционеры, мониторы, стиральные машины и т.д.), а также тракторы и легковые автомобили. Отметим, основанием для включения в этот список является присутствие на внутреннем рынке двух или более производителей таких товаров.

Однако ввоз перечисленных товаров все же возможен при определенных условиях. Импортер подает заявку на закупку продуктов из-за границы. Далее проходит 8 этапов перед тем, как обращение одобрят/отклонят.

Напомним, в начале ноября 2020 года в Узбекистане ввели перечень импортных товаров, по которым временно запретили проводить госзакупки. Начиная с октября прошлого года руководители бюджетных организаций обязаны изучать альтернативные возможности закупки товаров на у местных производителей, зарегистрированных на портале cooperation.uz