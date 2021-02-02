Президент Узбекистана ознакомился с инвестиционными проектами банков

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами в инвестиционный сфере. Как передает Trend со ссылкой на spot.uz, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Проекты банков на $1 млрд и 9 промышленных проектов стоимостью 8,6 трлн сумов разработаны хокимиятом Ташкента.

Также 10 крупных банков разработали 136 проектных предложений на сумму $1,5 млрд.

«Агробанк» планирует 43 проекта стоимостью $501 млн с текстильными кластерами. Они помогут повысить уровень переработки хлопкового волокна и увеличить объем производства готовой продукции.

Национальный банк планирует в этом году 6 новых проектов на $225 млн: проекты по производству поливинилхлорида и алюминиевых рам в Каракалпакстане, Навоийской и Наманганской областях, создание в столице и Ташкентской области транспортно-логистического центра по обслуживанию грузовых поездов и грузовиков.

«Узпромстройбанк» планирует проект в $110 млн в свободной экономической зоне «Ургут» ― это будет создание мощностей по выпуску 600 тысяч тонн стальной продукции в год.

«Ипотека банк» инвестирует в проект по организации современного центра логистики площадью 27,5 гектара в Куйичирчикском районе. Предприятие сможет принимать 120 тысяч контейнеров в год, обслуживать одновременно 120 грузовых машин и 25 вагонов.

«Асака банк» разработал проект по созданию Национального торгового городка в старогородской части столицы.

Глава государства отметил, что эти проекты должны быть нацелены в первую очередь на создание рабочих мест и производство экспортоориентированной продукции.

Представлены также планы хокимията Ташкента по проектам в новой промышленной зоне в Янгихаётском районе― на территории промзоны площадью 200 гектаров будет реализован 71 проект на сумму 4,6 трлн сумов по производству стройматериалов, продовольственной, текстильной продукции и других.