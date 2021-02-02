Корея выделит $120 млн на строительство клиники в Ташкенте

Экспортно-импортный банк Кореи («Эксимбанк») выделит $120 млн на строительство многопрофильной клиники в Ташкенте. Как передает Trend со ссылкой на kapital.uz, об этом сообщает южнокорейское издание Korea Herald.

Южнокорейский банк профинансирует создание проектного института – Центра химтехнологий в РУз стоимостью $40 млн. Организация будет заниматься разработкой новых нефтегазовых продуктов для экономики республики.

«Узбекистан является ключевым партнером нашей новой северной политики, и мы будем расширять наше партнерство в сфере здравоохранения и медицины», — отметил гендиректор Эксимбанка Банг Мун Кью (Bang Moon-kyu).

В ближайшие годы Эксимбанк также планирует выделить средства на реализацию проектов открытия онкологического института и фармацевтической школы в Узбекистане.