Очередные выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС первый вице-спикер Законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана Акмаль Саидов, передает Trend.

"В соответствии с законопроектом, подготовленным Законодательной палатой, очередные выборы президента республики пройдут не в первое воскресенье третьей декады декабря 2021 года, а 24 октября текущего года. Ожидается, что уже 5 февраля законопроект, подготовленный Законодательной палатой, одобрит Сенат (верхняя палата) парламента", - сказал Саидов.