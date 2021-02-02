В Узбекистане при осуществлении госзакупок преференции будут предоставляться отечественным товарам

В Узбекистане будет внедрена электронная система по онлайн-приему заявок местных производителей товаров (работ, услуг), заявлений госзаказчиков, а также механизм пересылки соответствующих результатов на электронном кооперационном портале при Министерстве экономического развития и сокращения бедности, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным правового портала «Norma.uz», эта мера предусматривается в принятом в пятницу постановлении Кабинета Министров «О мерах по поддержке местных производителей».

Документом утверждены Положение о порядке формирования перечня товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами, в отношении которых вводятся временные запрет и ограничения в допуске к государственным закупкам, Перечень товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), производимых (выполняемых) иностранными лицами, в отношении которых вводятся временные запрет и ограничения в допуске к государственным закупкам.

На данный момент Перечень включает 529 наименований. Он формируется центром электронного кооперационного портала при Минэкономразвития на основании поступивших заявок от местных производителей товаров (работ, услуг) и внесенных предложений органов госуправления и органов исполнительной власти на местах. Для внесения в перечень требуется наличие двух и более местных производителей товаров (работ, услуг).

Заявка на включение в перечень товаров (работ, услуг) подается через портал рабочего органа с приложением соответствующих документов.

Ценовая преференция в отношении местных производителей применяется, в случае участия двух и более местных производителей наряду с иностранными поставщиками в тендере (конкурсе). Ценовая преференция предоставляется в размере 15 процентов по каждому лоту и распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по промышленному производству (выполнению работ, оказанию услуг) на территории республики.

Министерству экономического развития и сокращения бедности также поручено разработать совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли, Министерством финансов, ТПП, ведомствами и органами исполнительной власти на местах предложения по внесению изменений в перечень, и последующее представление предложений в Правительство в конце каждого квартала.