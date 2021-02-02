Узбекистан и Афганистан развивают энергетическое сотрудничество

1 февраля 2021 года министр энергетики Республики Узбекистан Алишер Султанов провел переговоры с руководителем Администрации Президента Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Шокиром Коргар, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Встреча состоялась в рамках визита в Узбекистан делегации Исламской Республики Афганистан во главе с Министром иностранных дел ИРА Мухаммадом Ханифом Атмар.

Афганская сторона выразила искреннюю благодарность Узбекистану за постоянное содействие в вопросах налаживания поставок электроэнергии, а также проводимую политику нашей страны по развитию приграничной торговли и созданию условий для получения высшего образования в Узбекистане афганскими гражданами.

Афганской стороной было также отмечено, что ИРА предпримет все необходимые меры для осуществления работ в рамках проекта строительства линии электропередачи 500 кВ Сурхан-Пули-Хумри на своей территории. Было подчёркнуто, что реализация данного проекта находится на особом контроле руководства страны.

Также г-н Коргар высоко оценил реформы энергетической сферы Узбекистана, нацеленные на увеличение объемов производства электроэнергии, одним из первых результатов которых является начало работ по строительству компанией ACWA Power (Саудовская Аравия) новой теплоэлектростанции в Сырдарьинской области.

Сторонами обсужден ход реализации партнерских проектов, а также новые перспективные направления сотрудничества, достигнута договоренность об ускорении реализации совместных мероприятий в данных направлениях.