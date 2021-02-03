Узбекистан и Пакистан подготовят соглашение о преференциальной торговле

2 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял советника премьер-министра Пакистана Абдул Разака Давуда, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном.

Как отметил глава государства, несмотря на пандемию, продолжаются активные контакты и обмены, способствующие, прежде всего, поступательному расширению практического взаимодействия двух стран. Растут объемы товарооборота, увеличивается число совместных проектов кооперации ведущих компаний.

Абдул Разак Давуд выразил искреннюю признательность президенту Узбекистана за организацию встречи и передал приветствия и наилучшие пожелания от имени премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Советник подчеркнул, что в Пакистане высоко оценивают и поддерживают инициативу о продвижении проекта строительства железной дороги через территорию Афганистана, который наиболее коротким маршрутом соединит Центральную и Южную Азию, позволит выйти и эффективно задействовать инфраструктуру пакистанских морских портов.

Были также рассмотрены другие актуальные вопросы совместной экономической повестки.

Достигнуты договоренности о рассмотрении возможностей развития грузовых авто- и авиаперевозок, подготовке соглашения о преференциальной торговле, обмене опытом в области таможенного дела, активизации бизнес-диалога и проведении деловых мероприятий.

Согласован график предстоящих встреч и контактов на высшем и высоком уровнях.