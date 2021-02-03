«Узбекнефтегаз»: В Кашкадарье модернизируется установка по очистке природного газа от серы

Задачи, определенные в постановлении президента Республики Узбекистан от 23 декабря 2016 года № ПП–2697, по поручению председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева включены в проект целевой программы общества на 2021 год, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекнефтегаз».

В рамках этой программы проводится модернизация I–V очередей установки очистки газа от соединений серы с помощью цеолита, расположенной на Головном сооружении Шуртанского нефтегазодобывающего управления.

Рабочая проектная документация на модернизацию I–V очередей установки очистки газа от соединений серы с использованием цеолита разработана со стороны АО «O‘ZLITINEFTGAZ».

В соответствии с этим проектом оборудование поэтапно подготавливается и поставляется компаниями-производителями на основе тендерных торгов. В частности, в настоящее время поставлено от АО «Узбекхиммаш» 2 сепараторных аппарата и 96 высокотемпературных шаровых кранов чешской компанией «Global Industrial Solutions».

На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы на II очереди установки, 42 шаровых кранах и 1 сепараторе.

Основной целью проекта является приведение показателей качества перерабатываемого природного газа в соответствие с требованиями стандарта ОʻzDSt-948:2016 и увеличение газоперерабатывающих мощностей установки. В этих целях модернизируется материально-морально устаревшее, газоперерабатывающее оборудование, трубопроводные арматуры и система автоматического управления процессами на устройствах.

Строительно-монтажные работы выполняются генеральным подрядчиком АО «Муборакнефтегазмонтаж».

В результате модернизации данной технологической установки будет достигнута очистка 4,0 млрд кубометров природного газа в год от серы с помощью цеолита. А в результате работы установки на полную мощность будет получено сокращение объемов обрабатываемого природного газа.

Для справки: Шуртанское нефтегазодобывающее управление расположено в Гузарском районе Кашкадарьинской области и введено в эксплуатацию в 1980 году. В 1987 году был запущен II блок цеха по очистке газа от серы с помощью цеолита. Блоки очистки природного газа с помощью цеолита предназначены для очистки природного газа от соединений серы.

Управление имеет проектную мощность приема 4,0 млрд кубометров природного газа в год, добываемого с газовых месторождений, принадлежащих ООО СП «Гиссарнефтегаз» и ООО «Lukoil uzbekistan operating company».