В Ташкенте установили новые зарядные станции для электромобилей

В рамках дополнительных мер по повышению энергоэффективности экономики и снижению зависимости от топливно-энергетических продуктов, в Ташкенте установили две новые зарядочные станции для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

Первая станция расположена в Чиланзарском районе, по улице Байнал-Мuнал, дом 100А. Вторая станция расположена в Мирзо-Улугбекском районе по адресу — улица Чинобод, дом 15.

Отмечается, что в настоящее время на этих подстанциях уже установлены и введены в эксплуатацию модульные станции.