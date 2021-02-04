Узбекистан вошел в топ 50 стран с самым дешевым бензином

По состоянию на 1 февраля 2021 года в рейтинге по наименьшей стоимости бензина Узбекистан занял 43-е место среди 167 стран-участниц. Стоимость узбекского бензина составила 7 850 тыс сумов за литр, передает Trend со ссылкой на repost.uz.

Казахстан занял в этом рейтинге 7 место (4 217 сумов за литр), Туркменистан - 9 место (4 514 сумов), Кыргызстан - 11 место (4 823 сумов за литр), Азербайджан - 23 место (6 185 сумов за литр), Россия - 26 место (6 576 сумов за литр).

Открывают рейтинг страны с самым дешёвым бензином — Венесуэла, Иран и Ангола. Замыкает рейтинг Гонкогнг, где стоимость бензина в сумовом эквиваленте достигает 24 806 тыс сумов за литр.

Для сравнения, средняя цена бензина в мире за этот период составляет 11 083 сумов.

"Как правило, богатые страны имеют более высокие цены, а бедные страны и страны, которые производят и экспортируют нефть значительно более низким ценам. Единственным исключением является США, экономически развитой страной с низкими ценами бензина. Разница в ценах в странах обусловлены разными налогами и субсидиями на бензин", - говорится в сообщении.