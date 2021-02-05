Госдоля Uz Mal Oil на торгах подешевела почти на 10 млрд

Государственную долю в Uz Mal Oil выставили на онлайн-аукцион. Стартовая цена в июле 2020 года была 23,7 млрд сумов, но к октябрю составила уже 16,6 млрд сумов, а к февралю — 14,2 млрд сумов, передает Trend со ссылкой на spot.uz.

Заявки принимаются до 13 февраля. Сам аукцион пройдет 15 февраля. На момент этой публикации за лот предложили 14,5 млрд сумов.

Uz Mal Oil, судя по инфрормации из Единого реестра юридических лиц, была создана в 1995 году. Профиль — добыча и продажа сырой нефти. 50% принадлежит государству, 50% — компании PROBADI.

Принадлежащие компании 116 га земельных участков и 1720 кв.м. полезной площади расположены в различных областях страны. Износ основных фондов — 51,78%.

Дебиторская задолженность — 1,4 млрд сумов, кредиторская — 947,7 млн сумов. Новый владелец будет считаться учредителем компании с долей в 50% и, соответственно, примет актив с этими долгами.

Чистая прибыль — 3,2 млрд сумов (за какой период не уточняется). Оборотные активы — 16 млрд сумов, балансовая стоимость основных фондов — 19,9 млрд сумов.