Одобрена новая Страновая программа сотрудничества ЮНФПА на 2021-2025 годы для Узбекистана

Узбекистан 5 февраля 2021 15:50 (UTC+04:00)
Одобрена новая Страновая программа сотрудничества ЮНФПА на 2021-2025 годы для Узбекистана

Постоянный представитель Узбекистана при ООН, Посол Бахтиёр Ибрагимов 3 февраля принял участие в работе сессии исполнительного совета Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В ходе мероприятия была рассмотрена и одобрена новая Страновая программа сотрудничества данной организации на 2021-2025 годы для Узбекистана.

Представляя страновую программу, региональный директор ЮНФПА для стран Восточной Европы и Центральной Азии Аланна Армитаж отметила, что документ подготовлен с учетом рекомендаций, заложенных в итоговом документе Найробского саммита по МКНР-25 (2019 год) и определенных в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года ключевых целей и задач.

Как сообщила глава регионального офиса организации, программа разработана в тесном консультативном сотрудничестве с представителями государственных организаций, гражданского общества и частного сектора, а также полностью соответствует национальным приоритетам по дальнейшему социально-экономическому развитию.

Согласно страновой программе сотрудничества, «новое правительство Республики Узбекистан запустило преобразовательные реформы для того, чтобы поднять страну до уровня доходов выше среднего к 2030 году. При этом государство должным образом обеспечено необходимыми ресурсами, демонстрирует политическую волю к реформам, открыто взаимодействует с правозащитными структурами и гражданским обществом и поддерживает мир и безопасность».

Новая страновая программа сотрудничества ЮНФПА на 2021-2025 годы, общий бюджет которой составляет 13,3 миллиона долларов, направлена на оказание поддержки проводимым мерам правительства Узбекистана по охране репродуктивного здоровья, снижению материнской смертности, расширению прав и возможностей женщин и девочек.

Кроме того, в документе основное внимание сосредоточено на совершенствовании системы здравоохранения, обеспечении населения всеобщими услугами в этой сфере, предотвращении гендерного неравенства, укреплении национального демографического потенциала.

Очерчивая основные направления страновой программы, региональный директор ЮНФПА подчеркнула, что важным аспектом в ее рамках станет оказание содействия правительству Узбекистана в проведении предстоящей переписи населения и предоставлении необходимой помощи по сбору, анализу и использованию демографических данных.

В свою очередь, выступая на мероприятии, Посол Бахтиёр Ибрагимов выразил ЮНФПА благодарность за оказываемое содействие в проведении в стране масштабных реформ по повышению качества жизни населения и социально-экономическому развитию.

Особо отмечено, что Узбекистан подтверждает свою приверженность выполнению обязательств, определенных в программе действий Международной конференции по народонаселению и развитию по всесторонней поддержке женщин, обеспечению гендерного равенства и расширению их прав и возможностей.

Участники были ознакомлены с результатами практических шагов Узбекистана в областях совершенствования системы здравоохранения, укрепления материнского здоровья, предотвращения смертности среди населения, а также охраны репродуктивного здоровья, определенных одними из ключевых направлений государственной политики.

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