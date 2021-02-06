Минздрав: показатель выздоровления от COVID-19 в Узбекистане составляет 98%
По состоянию на 5 февраля 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 79 045 (+56), передает Trend со ссылкой на Uzdaily.
В Ташкенте вылечены 24 пациента, вылечено 77 490 (+47) человек, показатель выздоровления составляет 98%.
Из 934 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжелом, а 29 - в критическом состоянии.
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