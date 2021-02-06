Минздрав: показатель выздоровления от COVID-19 в Узбекистане составляет 98%

По состоянию на 5 февраля 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 79 045 (+56), передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В Ташкенте вылечены 24 пациента, вылечено 77 490 (+47) человек, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 934 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжелом, а 29 - в критическом состоянии.