Узбекский Кальмакыр откроется для туристов, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат».

Государственным комитетом по развитию туризма разработаны меры по развитию гео- и промышленного туризма на руднике Кальмакыр акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат».

Этот рудник является одним из крупнейших в мире открытых медно-порфировых рудников. На сегодняшний день его длина составляет 4 километра, ширина – 2 километра, глубина – 530 метров. Ежегодная добыча руды – 30 миллионов тонн.

Для наблюдения за рабочим процессом на руднике будет построена специальная смотровая площадка. Для туристов будут установлены стационарные биноскопы (бинокли) и баннеры с подробной информацией о руднике. Планируется также благоустроить территорию и создать живой уголок.

По данным Госкомстата, в январе–декабре 2020 года число иностранных граждан, посетивших Узбекистан с туристическими целями, составило 1,5 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель снизился на 77,7%.

Наибольший поток иностранцев, прибывших в Узбекистан, отмечен из следующих стран:

Кыргызстан — 508 тыс. человек (33,8% от общего числа всех прибывших),

Казахстан – 424,1 тыс. чел. (28,2%),

Таджикистан – 337,5 тыс. чел. (22,4%),

Российская Федерация – 81,6 тыс. чел. (5,4%),

Туркменистан – 60,6 тыс. чел. (4%),

Азербайджан – 2,2 тыс. чел. (0,1%),

Беларусь – 1,6 тыс. чел. (0,1%).