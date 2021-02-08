В Сохском районе началось строительство аэродрома за 12 млрд сумов
В Сохском районе Ферганской области началось строительство аэродрома за 12 млрд сумов. Как передает Trend со ссылкой на kapital.uz, об этом сообщила администрация региона.
Под строительство аэродрома было выделено 4,5 га земли. Длинна взлетно-посадочной полосы составит 650 метров, ширина – 100 метров. Завершить строительство планируется уже к маю текущего года.
Напомним, еще в начале июня прошлого года районный хокимият обещал, что реконструирует аэродром для связи с областным центром – Ферганой.
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