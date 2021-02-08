Узбекистан подписал шесть соглашений в рамках проекта строительства нового газохимического комплекса в Бухарской области, сообщает Минэнерго страны, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Проект реализует компания Jizzakh Petroleum. Новый газохимический комплекс будет работать на основе технологического процесса превращения метанола в олефины (МТО).

"Он будет использовать местное сырье для монетизации природного газа за счет производства востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью и ориентированной на экспорт. Создание будущего ГХК приведет к развитию новый направлений текстильной промышленности, а также импортозамещению и росту производства в автомобильной и строительной отраслях", – отметили в министерстве.

В рамках проекта подписаны шесть лицензионных соглашений с ведущими международными компаниями – Chemtex, Scientific Design и Grace (США), Sinopec (Китай), Haldor Topsoe (Дания) и Versalis (Италия).

"Правительство Узбекистана приветствует тот прогресс, который достигнут в отношении данного комплекса. Мы рассматриваем этот проект, как модель для будущего взаимодействия между Узбекистаном и международными партнерами. Такое партнерство является ключом к программе ускоренного развития, которую реализует правительство нашей страны и, в частности, Министерство энергетики. Завершив выбор площадки только в прошлом году, мы рады, что обсуждения с Jizzakh Petroleum так быстро привели к этой серии соглашений с основными международными лицензиарами", – отметил министр энергетики Алишер Султанов.