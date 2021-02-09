В Узбекистане создан новый государственный заказник на озере судочье
В соответствии с указом президента Узбекистана от 20 марта 2019 года, в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан создан Судочье-Акпеткинский государственный заказник. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомэкологии, передает Trend со ссылкой на uznews.uz.
Основная цель создания заказника — сохранение и воспроизводство объектов природы и комплексов особой экологической ценности, прибережных ландшафтов, редких видов животных, каналов и коллекторов. Площадь заказника составляет 280 507 га.
Постановлением Госкомэкологии поручено разработать предложения по включению озера Судочье в список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарская конвенция) до конца 2021 года и внести их на рассмотрение в Кабинет министров РУз.
Лента новостей
II Карабахская война: Преступления Армении и текущая ситуация в регионе – французская газета Lagazetteaz.fr
За период после завершения войны в результате подрыва мин погибли 14 человек - генпрокуратура Азербайджана (ВИДЕО)
Приоритетная задача Азербайджана при реализации "умных" проектов на освобожденных территориях - применение "зеленых" технологий
Пандемия обнажила множество проблем информационной безопасности - представитель Kaspersky в Азербайджане (Интервью)
Реализация "умных" проектов позволит Азербайджану раскрыть экономический потенциал освобожденных регионов страны
Стройсектор Азербайджана в 2021 г. может продемонстрировать положительные показатели благодаря инвестициям в Карабах - ЧБТР
Между народами Соединенного Королевства и Азербайджана существуют прочные связи - госминистр Великобритании
Узбекистан подписал шесть соглашений в рамках проекта строительства нового газохимического комплекса в Бухарской области
Сохранение низкой процентной ставки в Азербайджане положительно скажется на рынке капитала - Unicapital
Новость о назначении нового генерального директора Aztelekom не соответствует действительности - министерство
В проект "ASAN Login" планируется интеграция искусственного интеллекта для идентификации пользователей (ФОТО)