В Узбекистане создан новый государственный заказник на озере судочье

В соответствии с указом президента Узбекистана от 20 марта 2019 года, в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан создан Судочье-Акпеткинский государственный заказник. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомэкологии, передает Trend со ссылкой на uznews.uz.

Основная цель создания заказника — сохранение и воспроизводство объектов природы и комплексов особой экологической ценности, прибережных ландшафтов, редких видов животных, каналов и коллекторов. Площадь заказника составляет 280 507 га.

Постановлением Госкомэкологии поручено разработать предложения по включению озера Судочье в список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарская конвенция) до конца 2021 года и внести их на рассмотрение в Кабинет министров РУз.