Узбекистан запускает программу развития региональных авиа- и железнодорожных перевозок, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

В рамках программы до середины марта будут запущены авиарейсы по маршрутам "Фергана–Ургенч–Фергана", "Термез–Ургенч–Термез" и "Карши–Ургенч–Карши", а также увеличено количество железнодорожных рейсов по маршруту "Андижан–Хива–Андижан".

Кроме того, до 1 апреля 2021 года будут запущены регулярные железнодорожные рейсы по направлениям "Термез–Карши–Хива", "Хива–Ургенч–Нукус" и "Термез–Карши–Самарканд".

Мирзиёев поручил ответственным ведомствам в двухнедельный срок обеспечить разработку порядка возмещения части затрат расходов на путешествия по Узбекистану и внести его в Кабинет Министров для утверждения.

При этом будет предусмотрено субсидирование авиарейсов и железнодорожных сообщений, указанных выше, а также авиарейсов по направлениям из Ташкента в Бухару, Нукус, Термез и Ургенч и в Ферганскую долину.

Также в Кабинет Министров должны быть внесены предложения по запуску других авиа- и железнодорожных рейсов с применением механизма субсидирования.